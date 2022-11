SV Hundersingen - SGM Altshausen/Ebenweiler 3:2 Unnötige Niederlage in der Schlussphase

Die Spielgemeinschaft startete gut in die Partie und hatte zu Beginn zwei Torchancen von Patrick Hugger und Niklas Koß, die leider nicht zu Toren verwertet wurden. So dauerte es bis zur 30. Minute ehe Patrick Hugger auf Pass von Martin Funk den Torhüter aussteigen ließ und zum 0:1 einschob. Nach der Führung vergab man erneut durch Hugger und Koß zwei Torchancen, um den Vorsprung weiter auszubauen. Kurz vor der Pause gelang dann den Hausherren nach einer Ecke der 1:1-Ausgleich, so dass man nicht mit einer komfortable Führung sondern einem Unentschieden in die Kabine gehen musste.