SV Hummetroth: Willkommen im Abstiegskampf

Auf dem Boden der Tatsachen sind Winter-Neuzugang Halil Ibrahim Yilmaz und der SV Hummetroth (hier im Testspiel gegen Kickers Offenbach) in der Hessenliga angekommen. Foto: Herbert Krämer

Hummetroth. „Wir wollen immer weiterkommen, ein bisschen in der Hessenliga mitspielen ist nicht mein Ding.“ Mit diesen Worten untermauerte Stefano Trizzino, Mäzen und Vereinschef von Hessenligist SV Hummetroth, nach der 1:4-Niederlage gegen die U23 der Frankfurter Eintracht Anfang November des vergangenen Jahres die Ambitionen des Vereins. Zu diesem Zeitpunkt rangierte der ambitionierte Aufsteiger aus dem Odenwald noch auf Platz drei. „Wir haben Tuchfühlung zur Spitze und gezeigt, dass wir mit dem Kader dort mithalten können. Das wollen wir auch weiterhin“, sagte Trizzino. „Es gab keine Mannschaft in der Liga, die eine Nummer zu groß gewesen wäre“, schlug Trainer Artug Özbakir in die gleiche Kerbe.

Inzwischen hat sich der Wind deutlich gedreht. Özbakir musste nur drei Wochen nach der Niederlage gegen die „kleine Eintracht“ seinen Hut nehmen, seit Beginn der Rückrunde coacht er den Gruppenligisten Türkgücü Frankfurt. Interimsweise übernahm zunächst Sportchef Christopher Nguyen in Personalunion auch das Traineramt, drei der vier vor der Winterpause noch angesetzten Partien wurden jedoch abgesagt. Einzig das Rückspiel gegen Walldorf fand statt – und ging mit 1:3 verloren.

Für die zweite Saisonhälfte wurde mit Ex-Profi Denis Streker ein neuer Coach vom Verbandsligisten SV Pars Neu-Isenburg in den Odenwald gelotst, nahezu zeitgleich machten Gerüchte über eine Fusion mit den Neu-Isenburgern und das gemeinsame Ziel Regionalliga die Runde. Das wäre der nächste Schritt auf dem Sprint durch die Spielklassen.

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr VfB Marburg VfB Marburg SV Hummetroth Hummetroth 15:00 live PUSH

Binnen kürzester Zeit schaffte der SVH bekanntlich den Sprung aus den Niederungen der Kreisliga C bis ins hessische Fußball-Oberhaus – vor allem dank Trizzinos finanzieller Unterstützung. 2017 stieg der Deutsch-Italiener bei dem Club ein, für den er einst auch selbst die Kickstiefel geschnürt hatte. Nach eigenen Angaben hatte er schon vor dem Aufstieg eine Summe, die „in Richtung einer Millionen Euro geht“, in Steine und Beine investiert. In den vergangenen Monaten dürfte noch ein erkleckliches Sümmchen obendrauf gekommen sein. Denn auch personell rüsteten die Hummetröther im Winter noch einmal auf. Mit Halil Ibrahim Yilmaz kam unter anderem der beste Hessenliga-Torjäger von Konkurrent FC Eddersheim, genauso wie dessen Kumpel Dominik Wüst. Von Hanau 1960 wurde der ehemalige afghanische Nationalspieler Zubayr Amiri verpflichtet, Joel Gerezgiher sammelte bei Eintracht Frankfurt sogar Bundesliga-Erfahrung.

Und den Transfers sollten Taten folgen, wie Streker ankündigte: „Alles ist drin. Wir wollen oben noch mal angreifen.“ Obwohl der Rückstand des Tabellenneunten auf Relegationsplatz zwei bereits 14 Zähler betrug. Doch nur ein Sieg ist der Streker-Elf in den ersten fünf Ligaspielen des neuen Jahres gelungen, zuletzt unterlag der SVH dem KSV Baunatal mit 0:1. Drei Punkte wurden dem Verein nach einem Sportgerichtsurteil obendrein abgezogen. Mit nur 27 Punkten finden sich die Odenwälder somit im Abstiegskampf wieder. Stand jetzt müsste Hummetroth tatsächlich in die Relegation – gegen den Abstieg.

Zuletzt herrschte eisiges Schweigen

Trotzdem herrschte zuletzt eisiges Schweigen im Höchster Stadtteil, wo so mancher Trainer schon nach einer kürzeren Durststrecke seine Koffer packen musste. „Sobald Stefano irgendwas auffällt, was sein Ziel in Gefahr bringen könnte, dann schreitet er sofort ein“, berichtete beispielsweise Sandro Sirigu unlängst im Podcast „Kreis.Liga.KULT!“. Der Ex-Profi des SV Darmstadt 98 weiß dies aus eigener Erfahrung: Sirigu hatte den SVH 2022/23 in die Gruppenliga geführt, schon in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 wurde er dann aber entlassen.

SVH-Coach Denis Streker: „Die Mannschaft lebt“

Die jüngste Trennung von Özbakir begründete Trizzino mit den Worten: „Das Feuer im Team, das letztes Jahr dank Artug lichterloh brannte, ist ein bisschen erloschen – ich hatte den Eindruck, es braucht einen kleinen Zünder.“ Er vertrat ferner die Auffassung, dass der eine oder andere Spieler mehr könne, „als er es zuletzt abgerufen hat“.

Vergleichbares hat Streker trotz der jüngsten Rückschläge noch nicht erkannt. „Da war Herz drin, da war Leidenschaft drin. Da stand eine Mannschaft auf dem Platz, die lebt. Leider wurden wir heute nicht belohnt, aber es geht weiter“, zeigte er sich nach dem Baunatal-Spiel zuversichtlich, die Abstiegszone schon bald wieder verlassen zu können. Zugleich kündigte er an: „Wir wollen punkten, werden enger zusammenrücken und hart arbeiten.“

Ob er dazu auch die nötige Zeit bekommt? Scheinbar ja. „Wir stehen voll hinter Denis und seinem Trainerteam“, sagt Sportchef Christopher Nguyen auch im Namen von Stefano Trizzino.





