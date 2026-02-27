SV Hummetroth will eine Reaktion zeigen

Hummetroth. Für den SV Hummetroth steht am Samstag (14 Uhr) beim FC Gießen ein richtungsweisendes Spiel in der Hessenliga an: Nach dem ernüchternden 1:3 gegen den SC 1960 Hanau erwartet Trainer Denis Streker eine Reaktion seiner Mannschaft – sowohl spielerisch als auch mental.
„Der Eindruck war grundsätzlich in Ordnung, aber wir sind nie richtig zu unserem Spiel gekommen“, resümiert Streker die Partie gegen die Fußballer aus der Brüder-Grimm-Stadt. „In der ersten Halbzeit hat es, bis zum Ausgleich der Hanauer, natürlich an der Chancenverwertung gelegen.“ Der Gegner habe anschließend besser verteidigt und sei gefährlich im Umschaltspiel gewesen, während seine Mannschaft „viele falsche Entscheidungen“ getroffen habe. „Die Spieler waren mit der eigenen Leistung unzufrieden“, so der Trainer.
In der Trainingswoche habe der Fokus deshalb auf der Analyse und grundlegenden Themen gelegen. „Die Reaktion der Jungs war super, sie haben richtig gut gearbeitet“, sagt der 34-Jährige. Entscheidend sei jedoch, dass seine Spieler dieses Niveau auch am Wochenende auf den Platz bringen. Zudem gehe es darum, „die mentale Frische reinzubekommen“.
Nach fünf Niederlagen in Folge (vier vor der Winterpause) hat der SVH nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz 13. Auf das in der Winterpause ausgerufene Ziel Aufstiegsrelegation (Platz zwei) sind es sogar 17 Punkte Rückstand. Vom Blick auf die Tabelle will Streker derzeit allerdings nichts wissen. „Wir schauen nur auf den FC Gießen“, betont er. Das Hinspiel gewannen die Odenwälder mit 3:0.
Doch der Gegner ist derzeit gut in Form: Die Gießener schlugen am vergangenen Dienstag Türkgücü Friedberg mit 4:0. Streker lobt besonders die Dynamik der Gastgeber: „Sie haben super Umschaltmomente, viel Geschwindigkeit auf den Flügeln und eine Mannschaft, die situativ gut Fußball spielt.“ Entsprechend erwarte er von seiner Mannschaft höchste Aufmerksamkeit.
Trotz der offensiven Qualitäten der Gießener, vorrangig von Torjäger Mirko Geisler (13 Tore), sieht Streker keinen Anlass für eine Sonderbewachung: „Wir verändern unser Spiel nicht wegen einzelner Spieler. Es geht um unsere defensiven Muster, die wir verbessern müssen: Restverteidigung, Zweikampfverhalten, die Räume richtig schließen.“ Dafür benötige sein Team aber eine viel bessere Haltung gegen den Ball. Streker weiß um Geislers Abschlussstärke, betont aber auch: „Der hätte seine Tore auch nicht ohne gute Jungs um sich herum gemacht.“ Dennoch sollte sein Team den Stürmer nicht in die Räume kommen lassen, in denen er sich wohlfühle.
Personell muss der SVH auf Carl Leonard verzichten. Der Torwart sah gegen Hanau die Rote Karte und wurde für ein Spiel gesperrt. Wer ihn ersetzt, lässt Streker noch offen. Am Wochenende fehlen den Hummetröthern zudem Irwin Pfeiffer (Wadenprobleme) und Joel Gerezgiher (Muskelfaserriss). Auch für Mateus Dias kommt das Spiel gegen Gießen zu früh. Dafür kehren andere zurück. „Altin Vrella hat nach seiner Fersenverletzung wieder voll trainiert und steht zur Verfügung“, bestätigt der Trainer. Der Einsatz von Özgür Özdemir sei nach einer leichten Trainingsverletzung fraglich.
Für das Wochenende gibt Streker vor: „Wir wollen dominant auftreten, zu jeder Zeit agieren und in allen Spielphasen aggressiv sein.“ Die große Aufgabe sei, den Übertrag vom Training ins Spiel zu schaffen.