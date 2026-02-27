SV Hummetroth will eine Reaktion zeigen Der Hessenligist braucht gegen den FC Gießen ein Erfolgserlebnis +++ Im Hinspiel gelang den Odenwäldern ein 3:0-Sieg von Lutz Reubold · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Carl Leonhard (Mitte) parierte im Hinspiel einen Elfmeter gegen den FC Gießen. Im Rückspiel fehlt der Torwart des SV Hummetroth rotgesperrt. Archivfoto: Joaquim Ferreira

Hummetroth. Für den SV Hummetroth steht am Samstag (14 Uhr) beim FC Gießen ein richtungsweisendes Spiel in der Hessenliga an: Nach dem ernüchternden 1:3 gegen den SC 1960 Hanau erwartet Trainer Denis Streker eine Reaktion seiner Mannschaft – sowohl spielerisch als auch mental.

Trainer Streker hadert mit der Chancenverwertung „Der Eindruck war grundsätzlich in Ordnung, aber wir sind nie richtig zu unserem Spiel gekommen", resümiert Streker die Partie gegen die Fußballer aus der Brüder-Grimm-Stadt. „In der ersten Halbzeit hat es, bis zum Ausgleich der Hanauer, natürlich an der Chancenverwertung gelegen." Der Gegner habe anschließend besser verteidigt und sei gefährlich im Umschaltspiel gewesen, während seine Mannschaft „viele falsche Entscheidungen" getroffen habe. „Die Spieler waren mit der eigenen Leistung unzufrieden", so der Trainer.

In der Trainingswoche habe der Fokus deshalb auf der Analyse und grundlegenden Themen gelegen. „Die Reaktion der Jungs war super, sie haben richtig gut gearbeitet“, sagt der 34-Jährige. Entscheidend sei jedoch, dass seine Spieler dieses Niveau auch am Wochenende auf den Platz bringen. Zudem gehe es darum, „die mentale Frische reinzubekommen“. FC Gießen kommt mit Rückenwind und Dynamik Nach fünf Niederlagen in Folge (vier vor der Winterpause) hat der SVH nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz 13. Auf das in der Winterpause ausgerufene Ziel Aufstiegsrelegation (Platz zwei) sind es sogar 17 Punkte Rückstand. Vom Blick auf die Tabelle will Streker derzeit allerdings nichts wissen. „Wir schauen nur auf den FC Gießen“, betont er. Das Hinspiel gewannen die Odenwälder mit 3:0.