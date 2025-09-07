Beim KSV Baunatal setzt es für den Aufsteiger den zweiten Dämpfer. – Foto: Marco Biering

SV Hummetroth weiter in der Krise Hessenligist kassiert beim 1:4 in Baunatal die nächste Niederlage +++ Schwache erste Hälfte Verlinkte Inhalte Hessenliga KSV Baunatal Hummetroth

Baunatal . Der SV Hummetroth schlittert in der Hessenliga langsam aber sicher in eine veritable Formkrise. Beim KSV Baunatal unterlag der ambitionierte Aufsteiger am Samstagnachmittag mit 1:4 (0:3) und ist seit nunmehr vier Spielen ohne Sieg.

Gestern, 14:30 Uhr KSV Baunatal KSV Baunatal SV Hummetroth Hummetroth 4 1

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Ausfällen musste Hummetroths Trainer Artug Özbakir vor der Partie kurzfristig auf Verteidiger Jonas Gadzo verzichten, der Knieprobleme hatte. „Wieder ein sehr wichtiger Mann, der uns gefehlt hat – qualitativ aber auch verbal.“ Victor Oliveira rückte dafür in die Innenverteidigung, Mateus Dias auf die rechte Abwehrseite. Das Spiel begann mit einem Schock: Yasin Akman hatte die Nordhessen bereits nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung gebracht. Und auch beim zweiten Gegentor durch Serkan Karakoc, der aus der Distanz traf, habe seine Defensive nicht gut ausgesehen, so der Coach. Beim dritten Gegentreffer flog den Gästen gar eine eigene Ecke um die Ohren. Baunatal schaltete schnell um, und erneut Akman (45.+2) sorgte per Konter für die komfortable Halbzeitführung. „Das war eine erste Hälfte, die wir nicht gebrauchen konnten“, ärgerte sich Özbakir.