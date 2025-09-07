SV Hummetroth weiter in der Krise

Baunatal . Der SV Hummetroth schlittert in der Hessenliga langsam aber sicher in eine veritable Formkrise. Beim KSV Baunatal unterlag der ambitionierte Aufsteiger am Samstagnachmittag mit 1:4 (0:3) und ist seit nunmehr vier Spielen ohne Sieg.
Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Ausfällen musste Hummetroths Trainer Artug Özbakir vor der Partie kurzfristig auf Verteidiger Jonas Gadzo verzichten, der Knieprobleme hatte. „Wieder ein sehr wichtiger Mann, der uns gefehlt hat – qualitativ aber auch verbal.“ Victor Oliveira rückte dafür in die Innenverteidigung, Mateus Dias auf die rechte Abwehrseite.
Das Spiel begann mit einem Schock: Yasin Akman hatte die Nordhessen bereits nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung gebracht. Und auch beim zweiten Gegentor durch Serkan Karakoc, der aus der Distanz traf, habe seine Defensive nicht gut ausgesehen, so der Coach. Beim dritten Gegentreffer flog den Gästen gar eine eigene Ecke um die Ohren. Baunatal schaltete schnell um, und erneut Akman (45.+2) sorgte per Konter für die komfortable Halbzeitführung. „Das war eine erste Hälfte, die wir nicht gebrauchen konnten“, ärgerte sich Özbakir.
Aus der Kabine kamen die Gäste dann deutlich besser. Ahmet Dogan traf zum 1:3-Anschluss (46.), noch einmal kam Hoffnung auf. Hummetroth dominierte nun die Begegnung, scheiterte mit seinen Versuchen aber immer wieder am starken KSV-Keeper Lukas Berger. Als Baunatals Verteidiger Daniel Borgardt nach einer Stunde mit Rot vom Platz musste, war der Aufsteiger drauf und dran, auf 2:3 zu verkürzen. Doch in der Nachspielzeit machte Patrick Krengel mit einem Freistoßtreffer den Deckel drauf.
„In Baunatal kannst Du verlieren“, so Özbakir, „aber die erste Halbzeit war so nicht akzeptabel.“ Es fehle dem Team aufgrund des Ausfalls zahlreicher Leistungsträger an Stabilität. „Aber es war auch klar, dass wir mal in ein Loch fallen werden, die Hessenliga ist so ausgeglichen, dass jeder jeden schlagen kann“, sagte der Coach. Hoffnung vor dem nächsten Spiel gegen Marburg macht dem 43-Jährigen die Rückkehr von Keeper Carl Leonhardt, der seine Rotsperre abgesessen hat, sowie von Verteidiger Silas Zehnder und Abwehrchef Jonas Gadzo.