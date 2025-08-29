SV Hummetroth vor hoher Hürde

Der SV Hummetroth bekommt es am Samstag mit Stadtallendorf zu tun. – Foto: mara wolf - Archiv

Hummetroth. Das 1:1 bei Adler Weidenhausen hat Hummetroths Trainer Artug Özbakir auch in dieser Woche noch intensiv beschäftigt. Nicht nur, dass sein Team im Norden Hessens beste Torchancen im Dutzend vergab und der eigentlich komplett unterlegene Gegner in der Nachspielzeit noch zu einem mehr als schmeichelhaften Remis kam. Auch die Vorkommnisse neben dem Spielfeld, als sich eine Zuschauerin nach der Partie zu einer rassistischen Äußerung gegen die Frau von Hummetroths brasilianischen Spieler Victor Oliveira hinreißen ließ, ärgern den 42-Jährigen noch immer. „Aber auch die verlorenen zwei Punkte tun weh“, sagt Özbakir. „Ich habe mir das Spiel mit der Mannschaft noch mal 90 Minuten angeschaut. Das war schon heftig, das letzte Wochenende.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Mit einem Erfolg, rechnet Özbakir vor, hätte sein Team jetzt 13 Punkte und vier Zu-Null-Siege eingefahren, rechnet man das 3:3 gegen die U21 des SV Darmstadt 98 heraus, „das absolut in Ordnung geht“. Trotzdem habe man als Aufsteiger einen super Saisonstart hingelegt, so der Coach. Der weist aber zugleich auf die nächste Partie am Samstag (15 Uhr) in Michelstadt (der Sportpark in Erbach ist belegt) gegen Eintracht Stadtallendorf und das darauffolgende Auswärtsspiel in Baunatal hin.

„Beide Vereine mischen seit Jahrzehnten die Hessenliga auf, haben auch schon Regionalliga gespielt", sagt Özbakir, der vor allem auf die nächste Partie gegen Stadtallendorf blickt. „Da kommt wahnsinnig viel Qualität auf uns zu. Die Eintracht ist in allen Mannschaftsteilen stark besetzt und hat kaum Schwächen. Ein sehr gut aufgestelltes Team und ein gut aufgestellter Verein." Ein Team, das der Coach auch am Ende der Saison denn auch ganz weit vorne erwartet. Die 1:4-Heimniederlage gegen den FC Eddersheim vergangene Woche sieht Özbakir eher als Ausrutscher und sagt: „Da entscheidet manchmal auch die Tagesform."