SV Hummetroth vor Fusion? Trizzinos Mega-Plan mit „Mr. Chip“

Der SV Hummetroth hat das Ziel Aufstieg in die Regionalliga noch nicht abgehakt. Trotz 14 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz zwei setzt das Team aus dem Odenwald in der Hessenliga zum Angriff an. Die Elf von Trainer Denis Streker hat dafür im Winter nochmal kräftig nachgelegt. Zuletzt kam Altin Vrella, der Kapitän von Oberligist Wormatia Worms und Özgür Özdemir, ein Drittliga-erfahrener Verteidiger, vom SV Pars Neu-Isenburg. Apropos SV Pars: mit dem Club aus Neu-Isenburg laufen Gespräche über eine Zusammenarbeit. Kommt es zur Mega-Fusion zwischen dem SV Hummetroth um Mäzen Stefano Trizzino und dem Verein von Chip-Millionär Sasan Tabib? Die Hintergründe lest ihr im Artikel auf Echo Online (Plus).