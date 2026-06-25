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Allgemeines
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SV Hummetroth verpflichtet zwei neue Spieler
Rechtsverteidiger Justus Götze kommt aus der Regionalliga Nordost, Torjäger Pechner wechselt vom Verbandsliga-Aufsteiger VfR Fehlheim in den Odenwald
von Redaktion · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Justus Götze und Mark Percher wechseln zum SV Hummetroth. – Foto: FuPa
Hummetroth. Justus Götze schließt sich dem Hessenligisten SV Hummetroth an. Der rechte Außenverteidiger kommt von BFC Preussen aus der Regionalliga Nordost in den Odenwald. Der SVH teilt in einer Meldung mit: „Durch seine Dynamik und Kombination aus Offensiv- und Defensivkönnen ergänzt er unsere Viererkette ideal.“ Zuvor spielte der 22-Jährige in der Jugend bei Energie Cottbus und bei Mainz 05, wo er auch in der UEFA Youth League zum Einsatz kam. Über die zweite Mannschaft der 05er ging es für ihn zur Rückrunde der vergangenen Saison nach Berlin.
Perchner kommt zum SV Hummetroth
46 Tore in der vergangenen Gruppenliga-Saison waren eine echte Empfehlung: Marc Perchner wechselt vom Verbandsliga-Aufsteiger VfR Fehlheim zum SV Hummetroth. Der Hessenligist teilt in einer Meldung mit: „Marc bringt nicht nur beeindruckende Torquoten mit, sondern erweitert auch unser Offensivspiel um ein weiteres Profil. Mit seiner körperlichen Präsenz, Abschlussstärke und Torgefahr ergänzt er unser Sturmzentrum um Giuseppe Signorelli und sorgt für zusätzliche Qualität sowie Variabilität in der Offensive.“ Zuvor schnürte der 1,90 Meter große Stürmer die Fußballschuhe für Germania Pfungstadt und Hellas Darmstadt.