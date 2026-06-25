SV Hummetroth verpflichtet zwei neue Spieler

Justus Götze und Mark Percher wechseln zum SV Hummetroth. – Foto: FuPa

Hummetroth. Justus Götze schließt sich dem Hessenligisten SV Hummetroth an. Der rechte Außenverteidiger kommt von BFC Preussen aus der Regionalliga Nordost in den Odenwald. Der SVH teilt in einer Meldung mit: „Durch seine Dynamik und Kombination aus Offensiv- und Defensivkönnen ergänzt er unsere Viererkette ideal.“ Zuvor spielte der 22-Jährige in der Jugend bei Energie Cottbus und bei Mainz 05, wo er auch in der UEFA Youth League zum Einsatz kam. Über die zweite Mannschaft der 05er ging es für ihn zur Rückrunde der vergangenen Saison nach Berlin.