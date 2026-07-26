SV Hummetroth verliert schon wieder beim Angstgegner

Mal wieder ein frühes Aus in Ober-Roden für den SV Hummetroth. – Foto: Mara Wolf

Ober-Roden. Außerhalb 15 lautet die Adresse des schmucken Sportgeländes der Germania Ober-Roden. Geht es nach dem SV Hummetroth, wollen sie wohl so schnell nicht mehr in die Rödermark. Zumindest im Hessenpokal. Denn auch im vierten Anlauf konnte der Fußball-Hessenligist beim Angstgegner aus der Verbandsliga nicht gewinnen. SV Hummetroth lässt zwei Großchancen liegen Aber der Reihe nach: die Germanen gingen mit einigen Verletzungssorgen in den ersten Härtetest. Anders Hummetroths Trainer Tino Lagator, der bis auf den plötzlichen Abgang von Stürmer Marc Perchner (zurück zum VfR Fehlheim) aus dem Vollen schöpfen konnte. Und sein Team war auf dem holprigen Geläuf um Spielkontrolle bemüht. Isaak Somov bot sich Mitte der ersten Hälfte die große Chance zur Führung, doch der schnelle Angreifer fand in Jannik Treber im Ober-Rodener Tor seinen Meister. Kurz vor der Pause kam dann Ivan Knezevic nach einem weiten Einwurf aus dem Gewühl an den Ball, traf nur die Latte.

Ober-Rodens beste Torannäherung bot sich nach einem ruhenden Ball. Arian Hamidkhani zirkelte den Ball um die Mauer, Hummetroths Keeper Carl Leonhard ließ den Aufsetzer abprallen, konnte aber den Nachschuss entschärfen (57.). Bei Hummetroth war es der eingewechselte Ali Somov der direkt nach seiner Einwechselung für Betrieb sorgte. Aber auch seinen Kopfball entschärfte Treber (66.). Die Elf von Tino Lagator drückte aufs Tempo, doch der Ball wollte einfach nicht rein. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, uns hat vorne die Konsequenz gefehlt“, haderte Lagator.

Und dem SV Hummetroth, bei dem Keeper Leonhard selbst den ersten Elfmeter verwandelte, fehlten die Nerven aus elf Metern. Hummetroths Sky Gräf scheiterte an Treber, Ober-Rodens Manuel Krapp ebenfalls an Leonhard. Doch als Treber auch den Elfmeter von Hummetroths Verteidiger Philipp Hamm parierte, war Ober-Roden auf der Siegerstraße und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. „Ich bin unglaublich stolz“, lobte Ober-Rodens Coach Fabian Bäcker die Mentalität seiner Mannschaft, die den Widrigkeiten in der Vorbereitung getrotzt hatte. „Über das Spiel hatte Hummetroth die besseren Chancen, aber wir haben uns das Elfmeterschießen erarbeitet.“ Und das Keeper Jannik Treber mindestens einen Schuss parieren würde, hatte „Orakel“ Bäcker schon vorher prognostiziert.



