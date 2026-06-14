SV Hummetroth verabschiedet sieben Spieler

– Foto: Guido Schiek/VRM

Der SV Hummetroth verabschiedet sich von sieben Spielern. Leon Raitz verlässt den Verein in Richtung Ligakonkurrent FC Eddersheim. Fabian Borger schließt sich Verbandsligist VfR Groß-Gerau an. Jannik Sommer verlässt den Verein mit unbekanntem Ziel. Jonas Gadzo ist kürzlich Vater geworden und wird sportlich kürzertreten. Marvin Gärtner sucht eine neue sportliche Herausforderung. Auch Irwin Pfeiffer, der von Kickers Offenbach gekommen war, verlässt den Verein nach einem Jahr wieder. Gleiches gilt für Altin Vrella, der im Winter von Wormatia Worms in den Odenwald gewechselt war.