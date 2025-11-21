SV Hummetroth trennt sich von Artug Özbakir

Noch am Donnerstagabend leitete Özbakir das Training. Am Freitagfrüh informierte der Sportliche Leiter Nguyen dann in einem persönlichen Gespräch über die Trennung. „Wir haben uns in unserer Vorstandssitzung am Donnerstagabend intensiv beraten und entschieden, die Reißleine zu ziehen“, erklärt Nguyen. „Die sportliche Situation war nicht zufriedenstellend“, sagt er mit Blick auf die drei jüngsten Niederlagen. Man habe nicht bis zur Winterpause warten wollen, sondern wollte dem Team einen neuen Impuls für die verbleibenden drei Spiele des Jahres geben. Es sei „ein sehr konstruktives Gespräch“ gewesen, so Nguyen, der Özbakir für die „gute Zusammenarbeit“ dankte. Auch Özbakir betonte, dass man ihm Guten auseinandergehe. „Chris hat es wehgetan, wir hatten immer ein gutes Verhältnis“, betont Özbakir, der 14 Monate die Geschicke der Odenwälder führte.

