SV Hummetroth treibt den Kaderumbruch voran

Marvin Gärtner wechselte in der Saison 2024/25 zum SV Hummetroth und war Stammtorwart in der Aufstiegssaison in die Hessenliga. Der 26-Jährige hatte in der vergangenen Saison mit Verletzungen zu kämpfen und sucht laut Verein nun eine neue sportliche Herausforderung. Der Keeper spielte in der U15 für Eintracht Frankfurt und in der U17 für Kickers Offenbach. Bevor er nach Hummetroth kam, hatte er im Seniorenbereich für Bayern Alzenau und Eintracht Wald-Michelbach zwischen den Pfosten gestanden.