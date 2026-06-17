SV Hummetroth treibt den Kaderumbruch voran

Hummetroth. Kaum hat der SV Hummetrothsich den Klassenerhalt in der Hessenliga gesichert, schreiten die Personalplanungen für die neue Saison voran. Nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen Türk Gücü Friedberg (2:2) hatte Trainer Tino Lagator bereits von einem bevorstehenden Kaderumbruch gesprochen. Jetzt verkündete der Verein sieben Abgänge.
Leon Raitz wechselt zum Hessenliga-Konkurrenten FC Eddersheim. Der Offensivspieler verändert sich beruflich und zieht deswegen nach Mainz. Der 23-Jährige kam 2025 von der SG Langstadt Babenhausen, wo er mit 29 Toren in der Gruppenliga Darmstadt auf sich aufmerksam gemacht hatte. Zuvor war er beim TSV Seckmauern am Ball gewesen.
Irwin Pfeiffer kam in der Vorsaison mit großen Erwartungen zum Hessenliga-Aufsteiger. Seine Vita ist beachtlich: In der U19-Bundesliga beim FC St. Pauli, danach mit Einsätzen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga, ebenso für Hertha BSC II, Teutonia Ottensen, SV Straelen und Germania Halberstadt. Über Kickers Offenbach ging es für den 27-Jährigen schließlich zum SV Hummetroth, wo er auch durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde.
Altin Vrella begann sein Engagement beim SV Hummetroth zur Rückrunde. Der 26-Jährige absolvierte sein erstes Spiel am 7. März beim 4:0 gegen den SV Weidenhausen – dem ersten Sieg nach sechs Niederlagen in Folge. Der Innenverteidiger war bereits für Viktoria Griesheim, Eisbachtal, Union Fürstenwalde, FV Illertissen, Tennis Borussia Berlin und den VfR Mannheim aufgelaufen, ehe er über Wormatia Worms zum SVH kam.
Fabian Borger schnürt seine Fußballschuhe in der kommenden Saison beim VfR Groß Gerau. Der 30-Jährige kam in der Gruppenligasaison 2023/24 von RW Walldorf zum SV Hummetroth und feierte die beiden Aufstiege in die Verbands- und Hessenliga mit dem Verein. Vorher hatte Borger in Eschborn und in der Jugend des SV Darmstadt 98 gespielt.
Jannik Sommer kam in der Saison 2023/24 vom damaligen Regionalligisten Wormatia Worms zum SV Hummetroth. Der 34-Jährige war davor in der Hessenliga bei Kickers Offenbach II und in der Regionalliga in Zweibrücken und Pirmasens, beim SV Waldhof Mannheim, FC Homburg und dem FSV Frankfurt aktiv.
Jonas Gadzo stieß in der Verbandsligasaison 2024/25 vom SV Zeilsheim zu den Odenwäldern. Der 35-Jährige trug mit 27 Einsätzen zum Aufstieg in die Hessenliga bei. Vorher spielte er beim VfB Wetter, der BG Marburg und RW Walldorf. Laut SVH stehen für den Verteidiger nun andere Dinge im Vordergrund: Als frisch gebackener Vater werde Gadzo sportlich kürzertreten.
Marvin Gärtner wechselte in der Saison 2024/25 zum SV Hummetroth und war Stammtorwart in der Aufstiegssaison in die Hessenliga. Der 26-Jährige hatte in der vergangenen Saison mit Verletzungen zu kämpfen und sucht laut Verein nun eine neue sportliche Herausforderung. Der Keeper spielte in der U15 für Eintracht Frankfurt und in der U17 für Kickers Offenbach. Bevor er nach Hummetroth kam, hatte er im Seniorenbereich für Bayern Alzenau und Eintracht Wald-Michelbach zwischen den Pfosten gestanden.
Neben den Abgängen vermeldete der SV Hummetroth kürzlich die Vertragsverlängerung der beiden Brasilianer Victor Vinicius Silva de Oliveira und Mateus Henrique Morais Dias. Auch die Verpflichtung von zwei Regionalligaspielern soll laut Lagator auf der Zielgeraden sein – Namen wollte er noch nicht nennen.