SV Hummetroth stellt die Weichen für neue Saison

Odenwaldkreis. Der SV Hummetroth stellt die Weichen für die neue Saison. Mit Vize-Kapitän und Ex-Lilien-Profi Silas Zehnder und Philipp Hamm hat der Fußball-Hessenligist zwei Leistungsträger auch für die kommende Saison an den Verein gebunden. Beide gehen damit im Sommer in ihre vierte Saison in Hummetroth. Zuvor hatte der Verein bereits die Vertragsverlängerung von Cheftrainer Tino Lagator sowie Co-Trainer Luca Trizzino publik gemacht. Auch Torwarttrainer Mirko Tyralla bleibt weiterhin an Bord.
Auch ein ehemaliger Hummetröther hat einen neuen Verein im Odenwald gefunden. Osman Aktürk, in der Saison 2021/22 für den damaligen A-Ligisten am Ball, verlässt nach vier Jahren Gruppenligist SV Groß-Bieberau und wechselt zur FSV Erbach in die A-Liga. „Wir kennen uns schon lange“, sagt Ibrahim Mutu, Trainer der Freien Sportvereinigung zu den Hintergründen des Wechsels. Aktuell kommt Aktürk auf 17 Treffer in dieser Gruppenliga-Saison. Aktürk ist nach Giuseppe Burgio und Mario Barusic der nächste hochklassige Neuzugang der ambitionierten Erbacher.
Auch Nils Herdt trug für eineinhalb Jahre das Trikot des SV Hummetroth, ehe er im vergangenen Winter zur SG Langstadt/Babenhausen wechselte. Im Sommer wird der Stürmer Spielertrainer bei Kreisoberligist Viktoria Kleestadt. Nun ist auch klar, wer ihn als Co-Trainer unterstützen wird: Marius Trautmann. Der 40-jährige Odenwälder war zuletzt als Cheftrainer beim TSV Richen tätig. „Uns war wichtig, jemanden von außen dazuzuholen, der neue Impulse setzt, Stabilität ausstrahlt und die Mannschaft gemeinsam mit Nils weiterentwickelt“, so Colja Wesp aus der sportlichen Leitung des SV Kleestadt. Erster Neuzugang ist Maurice Carneiro. Der Sohn von Ex-Seckmauern-Trainer Albano Carneiro kommt vom SV Heubach.
Artug Özbakir, der mit dem SV Hummetroth in die Hessenliga aufgestiegen war, ehe er im vergangenen November gehen musste, hat ebenfalls einen neuen Verein. Der 44-Jährige, der derzeit noch den Gruppenligisten Türk Gücü Frankfurt trainiert, übernimmt zur neuen Saison den SV Vatanspor Aschaffenburg in der Landesliga. Übrigens: Mehr Hintergründe und Transfermeldungen finden Sie in unserem neuen Amateurfußball-Ticker auf Echo Online.