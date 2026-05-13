SV Hummetroth stellt die Weichen für neue Saison

Auch Nils Herdt trug für eineinhalb Jahre das Trikot des SV Hummetroth, ehe er im vergangenen Winter zur SG Langstadt/Babenhausen wechselte. Im Sommer wird der Stürmer Spielertrainer bei Kreisoberligist Viktoria Kleestadt. Nun ist auch klar, wer ihn als Co-Trainer unterstützen wird: Marius Trautmann. Der 40-jährige Odenwälder war zuletzt als Cheftrainer beim TSV Richen tätig. „Uns war wichtig, jemanden von außen dazuzuholen, der neue Impulse setzt, Stabilität ausstrahlt und die Mannschaft gemeinsam mit Nils weiterentwickelt“, so Colja Wesp aus der sportlichen Leitung des SV Kleestadt. Erster Neuzugang ist Maurice Carneiro. Der Sohn von Ex-Seckmauern-Trainer Albano Carneiro kommt vom SV Heubach.