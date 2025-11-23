 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Das Team des SV Hummetroth wird nicht mehr von Artug Özbakir trainiert. Ein Nachfolger steht bereits fest.
Das Team des SV Hummetroth wird nicht mehr von Artug Özbakir trainiert. Ein Nachfolger steht bereits fest. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

SV Hummetroth: Spiel fällt aus, neuer Trainer gefunden

Hummetroths Hessenliga-Spiel gegen Hanau abgesagt, dafür steht ein neuer Coach als Nachfolger von Artug Özbakir fest

Die Partie des SV Hummetroth gegen den Hanau 1960 fiel kurzfristig aus. „Es war Eis auf dem Platz“, berichtet Hummetroths Vorsitzender Stefano Trizzino. Das Schiedsrichtergespann entschied sich, die Partie in Michelstadt abzusagen, das Debüt von Interimscoach Christopher Nguyen fiel aus.

Dafür hat der SV Hummetroth einen Nachfolger für den am Freitag entlassenen Artug Özbakir gefunden. Wer beim Hessenligisten übernimmt und was Chef Trizzino zum Trainerwechsel sagt, lest ihr im Echo Online Bericht (Plus).

Aufrufe: 023.11.2025, 17:26 Uhr
Marcel StorchAutor