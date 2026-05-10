SV Hummetroth setzt gegen Eddersheim ein Ausrufezeichen

Unter der Woche hatte der SV Hummetroth bereits verkündet, mit Lagator an der Seitenlinie in die neue Saison zu gehen. Der 38-Jährige war Co-Trainer beim SV Hummetroth gewesen, bis er Mitte April als Interimstrainer vom zurückgetretenen Denis Streker übernahm. Damals sprach Sportdirektor Christopher Nguyen erst einmal von einer "kurzfristigen Entscheidung". Doch er ließ sich ein Hintertürchen offen. "Ich kann mir vorstellen, dass, wenn Tino das gut macht, es auch darüber hinausgehen kann", ergänzte Nguyen. Das ist nun eingetreten: Lagator überzeugte die Verantwortlichen. Der Trainer erklärte: "Ich bin erst mal davon ausgegangen, dass wir das bis Sommer machen. Aber dann kam Präsident Stefano Trizzino mit dem Vorschlag, auch in der kommenden Saison weiterzumachen. Ich habe mir daraufhin Gedanken gemacht und dann ging das ganz schnell."

In der kommenden Woche stehen für den Odenwälder Hessenligisten wichtige Partien an. Zum einen trifft Hummetroth im Kreispokalfinale am Mittwoch (19 Uhr) in Brensbach auf den bereits feststehenden A-Liga-Meister SG Sandbach. Zum anderen können die Odenwälder am Samstag (15 Uhr) den Klassenerhalt in der Hessenliga klarmachen: Mit dem CSC Kassel (6:4 gegen Weidenhausen) kommt ein direkter Mitkonkurrent im Abstiegskampf in den Erbacher Sportpark.