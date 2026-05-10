SV Hummetroth setzt gegen Eddersheim ein Ausrufezeichen

Erbach. Der SV Hummetroth hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Hessenliga ein deutliches Zeichen gesetzt. Die Odenwälder siegten im Erbacher Sportpark gegen den Tabellenzweiten, FC Eddersheim, überzeugend mit 3:1 (Echo Online hat die Partie live übertragen, hier sehen Sie die Partie noch einmal in ganzer Länge).
Dabei hätte die Partie auch einen anderen Verlauf nehmen können. Hummetroth dominierte zwar die erste Halbzeit, ließ allerdings mehrere hochkarätige Chancen aus. Kurz vor der Pause hatte dann Eddersheim die große Möglichkeit zur Führung, doch SVH-Keeper Carl Leonhard parierte den Foulelfmeter von Nils Fischer (45.+1).
In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Odenwälder knüpften nahtlos an ihre Leistung an, zeigten sich nun aber deutlich effektiver vor dem Tor. Eine Kombination, die bei Keeper Leonhard begann, schloss Zubayir Amiri (48.) zum 1:0 ab. Nach einer Ecke von Silas Zehnder sorgte Danny Klein (59.), der im Fünf-Meter-Raum vollkommen frei stand, per Volley für das 2:0. Erneut Klein (81.) traf dann per Flachschuss aus halbrechter Position zum 3:0 und entschied damit das Spiel. Für mehr als den Anschlusstreffer durch Demyan Imek (89.) sollte es für die Gäste nicht mehr reichen.
SVH-Trainer Tino Lagator sagte nach dem Spiel: "Das war für mich ein klar verdienter Sieg. Vielleicht hätte er noch höher ausfallen können, aber wenn man gegen den Tabellenzweiten 3:1 gewinnt, kann man schon zufrieden sein." Bereits in den vergangenen Wochen habe seine Mannschaft auf einem guten Niveau gespielt, nun würden auch die Ergebnisse stimmen. Drei Siege aus den letzten vier Partien sprechen eine klare Sprache. "Man merkt, dass wir immer mehr zusammenwachsen", erklärte der Trainer.
Auch die Stimmung werde immer besser. "In der Kabine ist es auch viel entspannter, jetzt, wo wir die Punkte geholt haben. Wir haben mehr Selbstvertrauen – und es ist klar: Es ist immer einfacher zu spielen, wenn du weniger Druck hast", betonte der Trainer nach der zuletzt erzielten Punkteausbeute.
Unter der Woche hatte der SV Hummetroth bereits verkündet, mit Lagator an der Seitenlinie in die neue Saison zu gehen. Der 38-Jährige war Co-Trainer beim SV Hummetroth gewesen, bis er Mitte April als Interimstrainer vom zurückgetretenen Denis Streker übernahm. Damals sprach Sportdirektor Christopher Nguyen erst einmal von einer "kurzfristigen Entscheidung". Doch er ließ sich ein Hintertürchen offen. "Ich kann mir vorstellen, dass, wenn Tino das gut macht, es auch darüber hinausgehen kann", ergänzte Nguyen. Das ist nun eingetreten: Lagator überzeugte die Verantwortlichen. Der Trainer erklärte: "Ich bin erst mal davon ausgegangen, dass wir das bis Sommer machen. Aber dann kam Präsident Stefano Trizzino mit dem Vorschlag, auch in der kommenden Saison weiterzumachen. Ich habe mir daraufhin Gedanken gemacht und dann ging das ganz schnell."
In der kommenden Woche stehen für den Odenwälder Hessenligisten wichtige Partien an. Zum einen trifft Hummetroth im Kreispokalfinale am Mittwoch (19 Uhr) in Brensbach auf den bereits feststehenden A-Liga-Meister SG Sandbach. Zum anderen können die Odenwälder am Samstag (15 Uhr) den Klassenerhalt in der Hessenliga klarmachen: Mit dem CSC Kassel (6:4 gegen Weidenhausen) kommt ein direkter Mitkonkurrent im Abstiegskampf in den Erbacher Sportpark.