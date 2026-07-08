SV Hummetroth schlägt bei Konkurrent zu

Lian Akkus Rodriguez (rechts, hier gegen Amin Fernouchi vom FSV Fernwald) verfügt über Erfahrung in der Regionalliga. – Foto: IMAGO/Oliver Vogler

Hummetroth. Der SV Hummetroth ist auf der Suche nach einer weiteren Verstärkung beim Hessenligakonkurrenten FC Gießen fündig geworden. Lian Akkus Rodriguez wechselt aus Mittelhessen in den Odenwald. Der SVH teilte dazu in einer Meldung mit: "Lian bringt sportliche Qualität und Erfahrung aus der Liga mit. Wir freuen uns dass du dich für den Weg mit uns entschieden hast." Der 22-jährige Mittelfeldspieler lief in der U17- und U19-Bundesliga bereits für den SV Darmstadt 98 und in der Regionalliga für Viktoria Aschaffenburg und die Gießener auf.

Außerdem kommt Gino Minty von Viktoria Griesheim. "Gino wird nicht nur unsere Offensive der zweiten Mannschaft verstärken, sondern gleichzeitig wichtige Erfahrungen in unserer Hessenliga-Mannschaft sammeln dürfen. Wir freuen uns riesig auf seinen Weg bei uns und sind überzeugt, dass er unserem Spiel viele besondere Momente geben wird", so der SV Hummetroth.

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