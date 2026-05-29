SV Hummetroth mit Endspiel um den direkten Klassenerhalt

Spielerisch will Hummetroth seinem Stil treu bleiben. Lagator erklärt: „Wir haben immer versucht, den Gegner vorne zu pressen und den Ball zu erobern und dominant zu sein. Ich glaube, dass wir das auch gegen Friedberg schaffen können.“ Gegner Türk Gücü Friedberg (Hinspielergebnis 0:2) sei laut Lagator eine erfahrene Mannschaft, für die es aber um nichts mehr gehe. „Sie haben keinen Druck, wollen Spaß haben und einfach Fußball spielen – das ist für uns gefährlich.“ Gleichzeitig mahnt er, die eigenen Schwächephasen konsequent abzustellen. Gegen Topteams wie Meister Eintracht Frankfurt II (1:3) in der vergangenen Woche habe sich gezeigt, dass kleine Fehler sofort bestraft würden.