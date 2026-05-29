SV Hummetroth mit Endspiel um den direkten Klassenerhalt

Hummetroth. Der SV Hummetroth hat am letzten Spieltag der Hessenliga ein echtes Endspiel vor der Brust: Gegen Türk Gücü Friedberg (7.) spielen die Odenwälder im Erbacher Sportpark um nichts Geringeres als den direkten Klassenerhalt. Derzeit ist der SVH (14.) mit 40 Punkten einen Zähler vor dem CSC Kassel (15.), der auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht. Auch der FSV Fernwald (13.) mit 41 Punkten oder der VfB Marburg (12.) mit 42 Zählern könnten noch auf diese Position abrutschen.
Die Ausgangslage für die Odenwälder ist klar: Hummetroth kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Aber nur mit drei Punkten ist die Mannschaft von Trainer Tino Lagator auch in der kommenden Saison sicher in der Hessenliga dabei. Dementsprechend ist die Spannung groß. „Wenn man Druck hat, ist es nicht leicht zu spielen“, sagt Lagator:. „Es gibt nur einen Weg: Wir müssen siegen.“ Bei Punktgleichheit mit dem CSC Kassel wären die Nordhessen wegen des gewonnenen direkten Vergleichs vor Hummetroth.
Obwohl seine Mannschaft vor zwei Wochen gegen die Kasseler bereits alles hätte klarmachen können, aber nach 2:0-Halbzeitführung noch 2:4 verlor, herrscht bei Lagator Zuversicht. Er betont: „Wir haben jetzt noch mal die Chance, das, was wir gegen Kassel verpasst haben, wieder gutzumachen.“
An ein mögliches Szenario, in dem seine Mannschaft noch auf den Relegationsplatz abrutscht, will der Coach keinen Gedanken verschwenden. „Ich bin davon überzeugt, dass wir am Samstag alle Kräfte bündeln und das meistern“, so der 38-Jährige entschlossen. In den vergangenen Wochen habe er häufig von „Finalspielen“ gesprochen, doch am letzten Spieltag sei es nun endgültig so weit.
Spielerisch will Hummetroth seinem Stil treu bleiben. Lagator erklärt: „Wir haben immer versucht, den Gegner vorne zu pressen und den Ball zu erobern und dominant zu sein. Ich glaube, dass wir das auch gegen Friedberg schaffen können.“ Gegner Türk Gücü Friedberg (Hinspielergebnis 0:2) sei laut Lagator eine erfahrene Mannschaft, für die es aber um nichts mehr gehe. „Sie haben keinen Druck, wollen Spaß haben und einfach Fußball spielen – das ist für uns gefährlich.“ Gleichzeitig mahnt er, die eigenen Schwächephasen konsequent abzustellen. Gegen Topteams wie Meister Eintracht Frankfurt II (1:3) in der vergangenen Woche habe sich gezeigt, dass kleine Fehler sofort bestraft würden.
Ein zusätzlicher Faktor ist der Blick zum CSC Kassel. Der direkte Konkurrent trifft jetzt auf die Eintracht-Reserve. Lagator erwartet keine Wettbewerbsverzerrung: „Das ist Eintracht Frankfurt. Die werden alles geben, um das Spiel zu gewinnen, weil es bei manchen Spielern ja auch um neue Verträge geht. Jeder will zeigen, dass er vielleicht den Sprung in die erste Mannschaft schaffen kann.“ Lagator erwartet zwar personelle Veränderungen bei den Jungadlern, da wahrscheinlich drei, vier Spieler eine Chance bekämen, die bisher nicht derartig zum Zuge kamen. Dennoch sehe der SVH-Trainer keinen Qualitätsverlust, da sich eben diese Spieler besonders empfehlen wollten.
Personell muss Hummetroth weiterhin auf Kapitän Danny Klein verzichten. Dennoch glaubt Lagator an sein Team: „Die Jungs haben kapiert, um was es geht. Wir haben gut trainiert, werden uns gut vorbereiten und Gas geben.“