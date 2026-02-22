SV Hummetroth mit Dämpfer nach der Winterpause

Hummetroths Keeper Carl Leonhard flog mit Rot vom Platz. – Foto: Mara Wolf- Archiv

Erbach . So hat sich der SV Hummetroth den Auftakt in der Hessenliga nach der Winterpause nicht vorgestellt. Im ersten Pflichtspiel mit dem neuen Trainer Denis Streker verloren die Odenwälder im Erbacher Sportpark 1:3 (1:1) gegen den SC 1960 Hanau.

„Wir sind gut in die Partie gestartet“, sagte Streker. „Wir hatten ein paar gute Gelegenheiten, aber Hanau blieb stets gefährlich.“ Guiseppe Signorelli (10. Minute) sorgte mit seinem elften Saisontor für die 1:0-Führung des SVH. Der Torjäger ließ nach einem Pass von Jannik Sommer seinen Gegenspieler aussteigen und vollendete ins kurze Eck. Hummetroth blieb dran, vergab aber durch Sommer, Signorelli und Hessenliga-Top-Torschütze Halil Ibrahim Yilmaz „Hochkaräter“, um die Führung auszubauen. Und das rächte sich: Tamin Faqiryar (33.) traf für den SC 1960 zum 1:1-Halbzeitstand.

Hummetroth kam zunächst gut aus der Pause. „Wir wurden dann allerdings etwas schlampig und haben nie so ganz unser Spiel auf den Platz bekommen“, zeigt sich Streker mit der Spielweise seiner Mannschaft unzufrieden. Zu allem Überfluss schwächten sich die Hausherren auch noch selbst: Nach einer zu kurzen Rückgabe von Silas Zehnder sah Torwart Carl Leonhard (68.) die Rote Karte wegen Handspiels außerhalb des Strafraums. „Das brachte das Momentum auf die Seite von Hanau“, so der Trainer.

Ein schneller Doppelschlag entschied die Partie: Nur fünf Minuten nach dem Platzverweis brachte Yassine Maingad die Gäste in Führung, Alpay Karakus (77.) erhöhte sogar auf 3:1. Die Gelb-Rote Karte für den Hanauer Emir Sejdovic (84.) nach wiederholtem Foulspiel fiel dann nicht mehr ins Gewicht. Hummetroth warf zwar noch einmal alles nach vorne, etwas Zählbares kam allerdings nicht mehr heraus. „Wir hatten noch gute Abschlussszenen, aber konnten dann keine Akzente mehr setzen“, fasste Streker die Schlussphase zusammen.

Damit hat der SV Hummetroth das fünfte Hessenligaspiel in Folge verloren. Am kommenden Wochenende will es der Verein, der nach der Winterpause das Ziel geäußert hatte, noch einmal oben anzugreifen, wieder auf die Siegerstraße gelangen. Die Odenwälder spielen am 28. Februar (14 Uhr) beim FC Gießen.



