SV Hummetroth legt Fehlstart hin

Pfungstadt. Der Fehlstart des SV Hummetroth ist komplett! Die Odenwälder haben das erste Saisonspiel in der Hessenliga gegen Türk Gücü Friedberg mit 2:4 verloren. Bereits in der vergangenen Woche war der SVH in der ersten Runde des Hessenpokals gegen Verbandsligist Germania Ober-Roden (3:4 nach Elfmeterschießen) ausgeschieden. „Es war wieder ein 50:50-Spiel, das wir verlieren“, gab Hummetroths Trainer Tino Lagator zu Protokoll.
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Dabei begann die Partie, ausgetragen vor 200 Zuschauern in Pfungstadt, wo die Hummetröther bereits trainieren, eigentlich perfekt. Torjäger Giuseppe Signorelli brauchte nur zwei Minuten, um den Ball erstmals im Tor der Gäste aus Friedberg unterzubringen. Nach einem Durchbruch über die Seite nickte der Angreifer den Ball ins Tor. In der Folge kontrollierte Hummetroth das Geschehen bis zur 40. Spielminute.
Reljics Doppelschlag bringt Türk Gücü auf die Siegerstraße
Erst ein Doppelschlag von Routinier Toni Reljic brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Zunächst nickte der Kroate eine Ecke ein (42.), zwei Minuten später verpasste Sturmpartner Noah Michel noch, konnte aber das Leder im Liegen noch für Reljic auflegen, der aus acht Metern einschoss. Nach der Pause war es wieder ein ruhender Ball, den Hummetroth nicht richtig geklärt bekam. Aus dem Rückraum zog der Ex-Offenbacher Noel Knothe ab und erzielte das 3:1 für die Wetterauer. „Wir haben es bei Standards nicht konsequent verteidigt“, meinte Lagator.
Lagator-Elf lässt Chancen ungenutzt
Der SVH-Coach wechselte offensiv und das sollte sich nur wenig später auszahlen. Amid Khan Agha traf nach einer knappen Stunde (61.) zum 2:3 und machte es nochmal spannend. „Wir waren ganz nah am 3:3“, so Lagator. Doch die abgezockten Friedberger ließen sich nicht beeindrucken und Ferdinand Scholl machte mit einem Konter eine Minute vor Schluss den Deckel drauf. „Wir haben zu viele Fehler gemacht – das wird gegen eine so erfahrene und qualitativ gute Mannschaft bestraft“, haderte Lagator. Sein Team habe wieder gute Chancen liegen lassen (Amid Khan Agha etwa verpasste frei stehend aus zehn Metern).
Schon am Mittwoch geht es für den SV Hummetroth weiter. Dann geht es im Kreispokal gegen die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach (19.30 Uhr), ehe am kommenden Sonntag der nächste schwere Brocken wartet. Dann geht es nach Pohlheim gegen den FC Turabdin Babylon (14.30 Uhr).