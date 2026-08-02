SV Hummetroth legt Fehlstart hin Nach dem Hessenpokal-Aus geht auch der Auftakt in der Hessenliga für den SV Hummetroth schief +++ Gegen TG Friedberg unterliegen die Odenwälder trotz Traumstart und guter Chancen von Marcel Storch · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Giuseppe Signorelli, hier im Duell mit Eintracht Frankfurt II in der vergangenen Saison, brachte den SV Hummetrtoth in Führung. Doch am Ende mussten sich die Odenwälder 2:4 gegen Friedberg geschlagen geben. Foto: IMAGO/HMB-Media

Pfungstadt. Der Fehlstart des SV Hummetroth ist komplett! Die Odenwälder haben das erste Saisonspiel in der Hessenliga gegen Türk Gücü Friedberg mit 2:4 verloren. Bereits in der vergangenen Woche war der SVH in der ersten Runde des Hessenpokals gegen Verbandsligist Germania Ober-Roden (3:4 nach Elfmeterschießen) ausgeschieden. „Es war wieder ein 50:50-Spiel, das wir verlieren“, gab Hummetroths Trainer Tino Lagator zu Protokoll.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Dabei begann die Partie, ausgetragen vor 200 Zuschauern in Pfungstadt, wo die Hummetröther bereits trainieren, eigentlich perfekt. Torjäger Giuseppe Signorelli brauchte nur zwei Minuten, um den Ball erstmals im Tor der Gäste aus Friedberg unterzubringen. Nach einem Durchbruch über die Seite nickte der Angreifer den Ball ins Tor. In der Folge kontrollierte Hummetroth das Geschehen bis zur 40. Spielminute.

Reljics Doppelschlag bringt Türk Gücü auf die Siegerstraße Erst ein Doppelschlag von Routinier Toni Reljic brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Zunächst nickte der Kroate eine Ecke ein (42.), zwei Minuten später verpasste Sturmpartner Noah Michel noch, konnte aber das Leder im Liegen noch für Reljic auflegen, der aus acht Metern einschoss. Nach der Pause war es wieder ein ruhender Ball, den Hummetroth nicht richtig geklärt bekam. Aus dem Rückraum zog der Ex-Offenbacher Noel Knothe ab und erzielte das 3:1 für die Wetterauer. „Wir haben es bei Standards nicht konsequent verteidigt“, meinte Lagator.