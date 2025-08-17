 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Leon Raitz (r.), hier im Duell mit Gian Maria Olizzo vom SC Waldgirmes, erzielt sein erstes Hessenligator. © Herbert Krämer
Leon Raitz (r.), hier im Duell mit Gian Maria Olizzo vom SC Waldgirmes, erzielt sein erstes Hessenligator. © Herbert Krämer

SV Hummetroth lässt SC Waldgirmes keine Chance

Teaser HL: +++ Aufsteiger SV Hummetroth reitet in der Fußball-Hessenliga weiter auf der Erfolgswelle, während der SC Waldgirmes nach dem 0:3 ohne Punkte im Tabellenkeller feststeckt +++

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
Waldgirmes
Hummetroth

Erbach. Damit hätte kaum jemand gerechnet! Neuling SV Hummetroth gewinnt in der Fußball-Hessenliga beim 3:0 (2:0)-Heimsieg über den SC Waldgirmes auch das dritte Punktspiel ohne jedes Gegentor. Die Gäste aus der Lahnaue vergeigen alle drei Partien der noch jungen Runde und beklagen bereits zehn (!) Gegentreffer.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 017.8.2025, 20:08 Uhr
RedaktionAutor