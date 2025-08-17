SV Hummetroth lässt SC Waldgirmes keine Chance

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Erbach. Damit hätte kaum jemand gerechnet! Neuling SV Hummetroth gewinnt in der Fußball-Hessenliga beim 3:0 (2:0)-Heimsieg über den SC Waldgirmes auch das dritte Punktspiel ohne jedes Gegentor. Die Gäste aus der Lahnaue vergeigen alle drei Partien der noch jungen Runde und beklagen bereits zehn (!) Gegentreffer.