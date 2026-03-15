SV Hummetroth kommt nach Pleite der Abstiegszone näher

Stadtallendorf. Der SV Hummetroth hat in der Hessenliga einen Rückschlag erlitten: Die Odenwälder verloren bei Eintracht Stadtallendorf mit 1:3 (0:2). Damit muss die Mannschaft von Trainer Denis Streker nach dem 4:0-Erfolg gegen den SV Weidenhausen am Spieltag zuvor wieder in Richtung Abstiegszone blicken.
Der Auftrieb, den Streker bei seinen Spielern in der Trainingswoche bemerkt hatte, war schnell verflogen. Denn sein Team erwischte einen schlechten Start: Bereits in der siebten Spielminute brachte Arne Schütze die Gastgeber nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. „Die Köpfe gingen dann wieder ein bisschen runter“, beobachtete der Trainer. Stadtallendorfs Kapitän Nico Rinderknecht (40.) erhöhte noch vor der Halbzeit nach einem Freistoß auf 2:0.
Streker reagierte in der Halbzeit mit einem Dreierwechsel. Hessenliga-Top-Torschütze Halil Ibrahim Yilmaz kam für Guiseppe Signorelli, Ahmet Dogan für Amid Khan Agha und Joel Gerezgiher ersetzte bei seinem Pflichtspieldebüt für Hummetroth Dominik Wüst. Doch die Bemühungen verpufften bereits kurz nach Wiederanpfiff, weil Nick Bremer (50.) mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte.
Streker setzte nun alles auf eine Karte: Mitte der zweiten Halbzeit brachte er mit Irwin Pfeifer für Silas Zehnder einen weiteren Offensivmann. Doch die Hummetröther kamen durch Abwehrspieler Altin Vrella (82.) lediglich zum 1:3-Anschlusstreffer.
Beide Mannschaften haben jetzt 30 Punkte auf dem Konto. Der SV Hummetroth rutschte von Platz 9 auf 11 ab, Eintracht Stadtallendorf kletterte von Abstiegsplatz 14 auf Rang 10. „Der Gegner hat verdient gewonnen“, sagte Streker nach dem Spiel. „Er war zweikampfstark und robust – in allen Bereichen griffiger als wir. Unter dem Strich war das einfach viel zu wenig von uns.“