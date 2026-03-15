SV Hummetroth kommt nach Pleite der Abstiegszone näher

Der Auftrieb, den Streker bei seinen Spielern in der Trainingswoche bemerkt hatte, war schnell verflogen. Denn sein Team erwischte einen schlechten Start: Bereits in der siebten Spielminute brachte Arne Schütze die Gastgeber nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. „Die Köpfe gingen dann wieder ein bisschen runter“, beobachtete der Trainer. Stadtallendorfs Kapitän Nico Rinderknecht (40.) erhöhte noch vor der Halbzeit nach einem Freistoß auf 2:0.