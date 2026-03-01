SV Hummetroth kassiert nächste Niederlage

Der SV Hummetroth (rechts mit Ahmet Dogan gegen Tewen Spamer von RW Walldorf) musste beim 0:2 in Gießen zwei Standard-Gegentore hinnehmen. (Archivfoto) Foto: Uwe Krämer

Hummetroth. Der SV Hummetroth wartet weiterhin auf ein Erfolgserlebnis unter Denis Streker. Im zweiten Spiel in der Hessenliga unter der Leitung des neuen Trainers haben die Odenwälder 0:2 beim FC Gießen verloren. Damit musste der SVH bereits die sechste Niederlage in Folge hinnehmen, wodurch der Abstand auf den Abstiegsrelegationsplatz 13 auf einen Punkt geschrumpft ist.

Streker sah sein Team „eigentlich sehr gut ins Spiel kommen“. Nach einer Flanke von Dominik Wüst vergab Ahmet Dogan per Kopf die „riesige Chance“ zur Führung. Anschließend sei die Partie etwas zäh geworden, so der Trainer. Viele Umschaltmomente habe seine Mannschaft „kläglich weggegeben“.

Gießen verwandelte dann einen direkten Freistoß durch Tolga Duran (28.) zur 1:0-Führung. Streker sah darin einen „Dosenöffner“ für die Gastgeber, die anschließend kompakt standen und tief verteidigten. Hummetroth sei dann immer wieder angerannt. „Wir hatten dann zwei, drei gute Chancen“, führt der Trainer aus. Einmal sei Gießens Torwart Bilal Zabadne stark herausgekommen, ein anderes Mal habe sich ein Verteidiger noch in letzter Sekunde in den Ball geworfen. Zudem ging Wüsts Schuss aus spitzem Winkel knapp vorbei.

Mit zunehmender Spielzeit war die Hummetrother Offensivphase in der zweiten Halbzeit etwas abgeflacht, ehe der Gießener Nasir Zaatan zum 2:0 traf (68.) – erneut nach einem Standard. „Die Ecke klären wir nicht richtig, vielleicht war auch ein Foulspiel dabei“, analysiert Streker. Dogan vergab anschließend noch eine weitere Chance zum Anschlusstreffer.

„Wir machen vieles ordentlich, sind aber weiterhin zu fehlerbehaftet“, bilanzierte der Trainer. Das Team tut sich zudem schwer, die Torchancen zu nutzen. „Wir investieren viel, und am Ende kommt nichts dabei heraus. Wir müssen unsere Effizienz verbessern.“ Seine Spieler hätten ihr Herz dennoch auf dem Platz gelassen und letztlich durch zwei Standard-Gegentore das Spiel verloren, was bitter sei. „Wir arbeiten nun hart weiter für ein Erfolgserlebnis, das sehr wichtig wäre“, so Streker abschließend.

Die Gelegenheit dafür gibt es bereits am Mittwoch (19 Uhr) im Kreispokal-Viertelfinale beim Kreisoberligisten TSV Höchst.



