SV Hummetroth II verpasst Aufstieg

Aufstiegsteam der DJK Viktoria Dieburg mit Trainer Michael Motz (stehend, sechster v. l.). Foto: J. Dörr

Reichelsheim. Der SV DJK Viktoria Dieburg ist erstmals seit der Einführung der Kreisoberliga in die achthöchste Ebene des deutschen Fußballs aufgestiegen – und das auf maximal dramatische Weise: Nach Platz zwei in der Kreisliga A Dieburg und einer Relegation, in der die Grün-Weißen erst die SG Bad König/Zell in die A-Liga Odenwald geschickt hatten und dann punkt- und torgleich mit dem Odenwälder A-Liga-Vizemeister SV Hummetroth II eingelaufen waren, klärte am Mittwochabend erst ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz die Verhältnisse zwischen den Dieburgern und der Hessenliga-Reserve. Vor 500 Zuschauern in Reichelsheim jubelte die DJK nach 90 Minuten über ein 3:2 (3:1), durch das sie nach Aufstiegen in die B-Liga (2009) und A-Liga (2023) ihre dritte Steigerung binnen 17 Jahren hinlegten.

Dieburgs Trainer Michael Motz war nach der packenden Partie fix und fertig: „Das war ein offener Schlagabtausch“, konstatierte der Coach, der schon in der Winterpause offensiv das Aufstiegsziel ausgegeben hatte. In der Tat verlief die Partie wilder als noch beim taktisch geprägten 1:1 zwischen den beiden Teams am Samstag in Hummetroth. „Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, bis wir im Spiel waren“, so Motz. Wassilios Temirtzidis nutzte die gute Hummetrother Anfangsphase für die aufgrund einiger höherklassig erfahrener Spieler favorisierten Odenwälder zum 1:0 (9.).

Dann aber legte eine herausragende Phase der Dieburger den Grundstein zum Sieg. „Bemerkenswert, wie die Jungs in der ersten Halbzeit zurückgekommen sind!“, lobte der Trainer. Spielmacher David Lang, der zu Hellas Darmstadt wechselt, glich zum 1:1 aus (31.). Dann sorgte Stürmer Toni Vogt per 16-Meter-Schuss (42.) und Abstauber (45.) für die 3:1-Pausenführung. „Ich habe es schon vorher zu meiner Mannschaft gesagt: Wir haben die Mentalität, wir haben das Herz, für den Verein zu spielen!“

Mentalität zeigte nach dem Wechsel auch Hummetroth. Nach dem raschen 2:3 durch Zameer Noor nach einer Ecke (58.) machten die Odenwälder Druck, hatten aber großes Pech: Erst Paul Heinrich und dann gleich zweimal Morten Gräf scheiterten an Pfosten und Latte. Nach der Trinkpause standen die Dieburger wieder stabiler. Die übrigen Möglichkeiten vereitelte in seiner ersten Saison bei den Männern der junge DJK-Torwart Yannick Herget.

Der Rest war Dieburger Jubel und Hummetrother Enttäuschung, weil durch die Niederlage im Entscheidungsspiel um den Gruppenliga-Aufstieg die TSG Steinbach am Mittwoch zeitgleich mit 1:3 gegen Olympia Lorsch verlor und damit kein weiterer Platz in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald für den Verlierer der Partie in Reichelsheim frei wurde. SVH-Kapitän Ehsan Shakhel gestand nach Schlusspfiff „eine große Enttäuschung“ ein. „Uns haben wichtige Spieler gefehlt, wir hätten ein, zwei Sachen anders machen sollen.“ Zugleich zollte er den Dieburgern Anerkennung: „Sie haben ihre Chancen genutzt und verdient gewonnen.“

Die DJK freute sich derweil auf die höhere Liga und die nach Jahrzehnten ersten Punktspiel-Derbys gegen die Dieburger Hassia. Der seit März mit einem Kreuzbandriss ausfallende Kapitän Steffen Enders meinte: „Auf dem Platz waren wir eine Einheit, in der sich jeder für jeden reingeschmissen hat. Spielerisch haben wir die Klasse für die Kreisoberliga. Körperlich müssen wir noch mal einen Schritt machen. Dann müssten wir im sicheren Mittelfeld landen.“





