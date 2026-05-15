SV Hummetroth II bereit für die Revanche gegen Vielbrunn

Sorgen bereitet auch Torwart Siegfried Altmeier. In der Not steht seit kurzer Zeit Feldspieler Luca Trizzino im Kasten. „Er hat das zuletzt richtig gut gemacht“, lobt Floros. Am Sonntag soll aber mit Marcel Jazwinski wieder ein gelernter Schlussmann zwischen den Pfosten stehen. Trotz aller Verletzungsfälle hat sich die Floros-Mannschaft nach wenig beständiger Hinrunde stabilisiert. Darunter auch der verletzungsanfällige Morten Gräf, der bereits 25 Tore für den Aufsteiger erzielte. Er schoss viele wichtige Tore und ist mit seiner Klasse maßgeblich am derzeitigen Höhenflug beteiligt.

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth II KSG Vielbrunn Vielbrunn 13:00 PUSH

Die letzten Auftritte sprechen für sich: „Wir gewannen nicht nur 4:1 beim TSV Sensbachtal, sondern hatten auch den Gegner stets unter unserer Kontrolle. Wir haben dort den Kampf bedingungslos angenommen und fanden darüber stark ins Spiel“, berichtet der Spielertrainer. Kniffliger war die Vorstellung des SVH beim KSV Reichelsheim: „Meine Mannschaft kam nach Ballverlust immer wieder schnell in die Balleroberung und erlangte so nach und nach die Spielkontrolle. Wir hätten es eigentlich deutlicher gestalten müssen, wenn ich da an unsere vielen vergebenen Chancen denke. Und das alles, obwohl wir nur mit elf Mann angereist waren.“