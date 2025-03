SV Hummetroth: Fitnesslevel als »Gamechanger«

Darmstadt/Hummetroth. Es könnte einer der Schlüsselmomente im Aufstiegskampf der Verbandsliga gewesen sein. Nachdem der SV Hummetroth im Spitzenspiel gegen den SC Dortelweil beim Stand von 2:2 drohte, nach seiner eigentlich komfortablen 2:0-Führung die Partie noch komplett zu verspielen, war es Nico Struwe, der mit einer starken Einzelaktion und seinem Treffer zum 3:2 (Endstand 4:2) die Weichen doch noch auf Sieg stellte. Spiele wie diese, in denen man nach einem Rückschlag noch einmal zurückkommt, zeichnen eine Spitzenmannschaft aus, heißt es unter Fußballern oft. Für Hummetroths Trainer Artug Özbakir war auch das gute Fitnesslevel seines Teams ein Grund für den Sieg im Spitzenspiel. Das dreitägige Trainingslager in Kemer (Türkei) in der Wintervorbereitung habe positive Wirkung gezeigt. „Da haben alle mitgezogen“, lobt er. „Wir haben dreimal am Tag trainiert und abends dann auch was gemeinsam unternommen“, so der Coach. „Das Wetter und der Platz waren super, da konnte man viele Dinge machen, die hier einfach nicht gehen. Man hat deutlich gesehen, dass wir mit unserem Fitnesslevel nach vorne gekommen sind.“ Das zeigte sich eben beim Sieg am vergangenen Wochenende gegen Dortelweil, der den SV Hummetroth bei noch zwei Nachholbegegnungen in eine hervorragende Ausgangsposition gebracht hat. Und so gehen die Odenwälder mit reichlich Selbstvertrauen auch in die Partie bei Rot-Weiß Darmstadt an diesem Sonntag (Anstoß 15 Uhr).