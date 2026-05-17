SV Hummetroth droht die Relegation

Hummetroth. Alles schien angerichtet für den Klassenerhalt! Der SV Hummetroth führte zur Pause 2:0 im direkten Kellerduell der Hessenliga gegen den CSC Kassel. „Wir hatten 45 Minuten alles im Griff, hatten beste Chancen aufs dritte Tor“, berichtet Trainer Tino Lagator. Doch dann folgte ein „unerklärlicher Einbruch“, wie es Lagator bezeichnet. Und wofür der ehemalige Stürmer auch am Tag danach noch immer keine Erklärung hatte. Vier Tore kassierte seine Elf in Halbzeit zwei. Am Ende unterlag Hummetroth 2:4 und muss nun zwei Spieltage vor Schluss mehr denn je um den Verbleib in Hessens höchster Fußball-Klasse bangen. Der Gegner aus Kassel, der aktuell auf dem Abstiegsrelegationsplatz rangiert, hat nur einen Punkt Rückstand. Im Odenwald wächst die Angst. Denn neben Kassel und Hummetroth sind auch der SV Darmstadt U21, VfB Marburg und der FSV Fernwald noch in der Verlosung.
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Dabei begann der Samstagabend in Michelstadt verheißungsvoll. Erste Minute, das 1:0 durch Ahmet Dogan per Kopf. Kapitän Danny Klein hatte geflankt. Das 2:0 sei dann fast eine Kopie gewesen, so Lagator. Wieder traf Dogan. Die Hausherren wähnten sich auf der Siegerstraße. Und hatten durch Dogan (allein vor dem Tor), Torjäger Giuseppe Signorelli (scheiterte per Kopfball am Torwart und vergab den Nachschuss) und Issak Somov (wollte querlegen statt selbst abzuschließen) drei Gelegenheiten, um den Deckel vor der Pause draufzumachen.
Stattdessen war die Lagator-Elf nach der Pause nicht mehr wiederzuerkennen. „Ich habe noch gewarnt, keine dummen Fouls um den Sechzehner zu machen“, sagt Lagator. Denn mit Alban Meha, der gerade erst eingewechselt wurde, verfügt Kassel über einen ausgewiesenen Freistoßspezialisten. Was dieser zwei Minuten nach der Pause unter Beweis stellte. Nach einer Stunde hatte dann Leon Raitz die Chance auf das 3:1. Er traf den Pfosten, und im Gegenzug glich CSC durch Jon Mogge aus. Jener Mogge war es dann auch, der wiederum nur zehn Minuten später die Partie zugunsten der Gäste aus Nordhessen drehte. Finn Bindbeutel markierte das vierte Kasseler Tor und läßt den SV Hummetroth weiter bangen.