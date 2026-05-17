SV Hummetroth droht die Relegation Beim SV Hummetroth beginnt das große Bangen Gegen CSC Kassel ist der Hessenligist zur Pause auf dem Weg zum Klassenerhalt, verliert dann völlig den Faden. von Marcel Storch · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Ahmet Dogan (links), hier im Zweikampf mit Darmstadts Kevin Kunstmann, trifft zweimal für den SV Hummetroth. Foto: Guido Schiek

Hummetroth. Alles schien angerichtet für den Klassenerhalt! Der SV Hummetroth führte zur Pause 2:0 im direkten Kellerduell der Hessenliga gegen den CSC Kassel. „Wir hatten 45 Minuten alles im Griff, hatten beste Chancen aufs dritte Tor“, berichtet Trainer Tino Lagator. Doch dann folgte ein „unerklärlicher Einbruch“, wie es Lagator bezeichnet. Und wofür der ehemalige Stürmer auch am Tag danach noch immer keine Erklärung hatte. Vier Tore kassierte seine Elf in Halbzeit zwei. Am Ende unterlag Hummetroth 2:4 und muss nun zwei Spieltage vor Schluss mehr denn je um den Verbleib in Hessens höchster Fußball-Klasse bangen. Der Gegner aus Kassel, der aktuell auf dem Abstiegsrelegationsplatz rangiert, hat nur einen Punkt Rückstand. Im Odenwald wächst die Angst. Denn neben Kassel und Hummetroth sind auch der SV Darmstadt U21, VfB Marburg und der FSV Fernwald noch in der Verlosung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 17:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth CSC 03 Kassel CSC 03 Kassel 2 4 Abpfiff SV Hummetroth verpasst die Entscheidung Dabei begann der Samstagabend in Michelstadt verheißungsvoll. Erste Minute, das 1:0 durch Ahmet Dogan per Kopf. Kapitän Danny Klein hatte geflankt. Das 2:0 sei dann fast eine Kopie gewesen, so Lagator. Wieder traf Dogan. Die Hausherren wähnten sich auf der Siegerstraße. Und hatten durch Dogan (allein vor dem Tor), Torjäger Giuseppe Signorelli (scheiterte per Kopfball am Torwart und vergab den Nachschuss) und Issak Somov (wollte querlegen statt selbst abzuschließen) drei Gelegenheiten, um den Deckel vor der Pause draufzumachen.