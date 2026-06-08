SV Hummetroth: Das plant Tino Lagator für die neue Saison

Trainer Tino Lagator plant Umbruch im Kader des SV Hummetroth – Foto: Guido Schiek/VRM (Archiv)

Hummetroth. Nach einer turbulenten Saison hat der SV Hummetroth den Klassenerhalt in der Hessenliga auf den letzten Drücker geschafft. Trainer Tino Lagator spricht von einer schwierigen Phase, richtet den Blick aber bereits nach vorne. Im Kader soll es zur neuen Saison Veränderungen geben.