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SV Hummetroth: Das plant Tino Lagator für die neue Saison
Die Hessenliga-Saison des SV Hummetroth endete mit dem Klassenerhalt +++ Trainer Tino Lagator gibt ein Fazit und blickt auf die neue Spielzeit +++ Erste Transfers stehen schon fest.
von Lutz Reubold · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Trainer Tino Lagator plant Umbruch im Kader des SV Hummetroth – Foto: Guido Schiek/VRM (Archiv)
Hummetroth. Nach einer turbulenten Saison hat der SV Hummetroth den Klassenerhalt in der Hessenliga auf den letzten Drücker geschafft. Trainer Tino Lagator spricht von einer schwierigen Phase, richtet den Blick aber bereits nach vorne. Im Kader soll es zur neuen Saison Veränderungen geben.
Wie der Trainer auf die turbulente Rückrunde blickt und mit welchen Spielern er in der kommenden Saison plant erfahrt ihr hier bei Echo Online.