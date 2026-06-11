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SV Hummetroth bindet Brasilien-Duo
Victor Vinicius De Oliveira und Mateus Henrique Morais Dias bleiben beim Hessenligisten
Odenwald. Der SV Hummetroth bastelt am Kader für die kommende Saison. Nach dem Klassenerhalt bleiben auch Victor Vinicius De Oliveira und Mateus Henrique Morais Dias beim Hessenligisten. Beide waren vom FCA Darmstadt in den Odenwald gewechselt und sind auch in der Nachwuchsarbeit des SV Hummetroth aktiv.