 2026-06-11T13:43:19.051Z

Allgemeines

SV Hummetroth bindet Brasilien-Duo

Victor Vinicius De Oliveira und Mateus Henrique Morais Dias bleiben beim Hessenligisten

von Redaktion · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Loan Schnerring (SV98II) versucht Victor Vinicius Silva da Oliveira (SVH) zu stoppen. Der Brasilianer bleibt dem SV Hummetroth treu. © Guido Schiek
Loan Schnerring (SV98II) versucht Victor Vinicius Silva da Oliveira (SVH) zu stoppen. Der Brasilianer bleibt dem SV Hummetroth treu. © Guido Schiek

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Mateus Henrique Morais Dias
Mateus Henrique Morais Dias
Victor Vinicius Silva De Oliveira
Victor Vinicius Silva De Oliveira

Odenwald. Der SV Hummetroth bastelt am Kader für die kommende Saison. Nach dem Klassenerhalt bleiben auch Victor Vinicius De Oliveira und Mateus Henrique Morais Dias beim Hessenligisten. Beide waren vom FCA Darmstadt in den Odenwald gewechselt und sind auch in der Nachwuchsarbeit des SV Hummetroth aktiv.