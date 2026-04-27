SV Hülben top, TSV Eningen dreht auf, SG Mössingen/Belsen siegt 8:2

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
In Metzingen entwickelte sich eine Partie, in der die Gäste den längeren Atem bewiesen. Die Torfolge begann in der 35. Minute, als Nick Biesinger den FC Sonnenbühl mit 0:1 in Führung brachte. Die Hausherren kamen motiviert aus der Kabine und drängten auf den Ausgleich, der schließlich in der 61. Minute durch Armin Sivic zum 1:1 gelang. Doch die Freude beim TuS Metzingen II währte nicht lange. Nur sieben Minuten später, in der 68. Minute, markierte Emanuel Mader den Treffer zum 1:2-Endstand und sicherte den Gästen damit die drei Punkte in einer hart umkämpften Begegnung.
In einer Begegnung, die bis zum Schluss auf Messers Schneide stand, sahen die Zuschauer ein dramatisches Finish. Die Torfolge für den SV Lautertal 2017 nahm in der 38. Minute ihren Anfang, als Sven Döbler einen Handelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Lange Zeit sah es danach so aus, als würden sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung begnügen müssen. Doch in der 90. Minute schlug die Stunde von Michael Rippel, der mit seinem Treffer zum 2:1 den viel umjubelten Heimsieg perfekt machte und den SV Würtingen ohne Punkte auf die Heimreise schickte.
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein wahrer Krimi. Die Gäste gingen in der 27. Minute durch Jakob Häbe mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte der FC Engstingen jedoch mächtig auf. In der 49. Minute markierte Cedric Schnitzer den Ausgleich zum 1:1, bevor Lauritz Vöhringer in der 59. Minute das Spiel zur 2:1-Führung drehte. Als Bennet Werz in der 78. Minute auf 3:1 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch nur sechzig Sekunden später, in der 79. Minute, verwandelte Sven Däubler einen Foulelfmeter zum 3:2-Anschluss und sorgte damit für eine hochspannende Schlussphase, in der Engstingen den Sieg leidenschaftlich verteidigte.
Der SV Bremelau lieferte vor heimischer Kulisse eine souveräne Vorstellung ab und ließ den Gästen über die gesamte Spielzeit kaum Raum zur Entfaltung. Die Torfolge wurde in der 30. Minute durch Johannes Scheu eröffnet, der die Hausherren mit 1:0 in Front brachte. Im zweiten Durchgang kontrollierte Bremelau das Geschehen und erhöhte in der 64. Minute durch Michael Leicht auf 2:0. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Jannik Meyer, der in der 90. Minute zum 3:0-Endstand einnetzte und damit den Heimsieg endgültig besiegelte.
In Wittlingen sahen die 118 Zuschauer eine abgeklärte Auswärtsleistung der Gäste. Der TSV Holzelfingen agierte eiskalt vor dem gegnerischen Gehäuse. Den Anfang machte Felix Taxis, der in der 26. Minute zur 0:1-Führung traf. Derselbe Spieler war es auch, der im zweiten Durchgang nachlegte und in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung sorgte. Der TSV Wittlingen bemühte sich zwar um den Anschluss, doch in der 90. Minute machte Simeon Haupt mit dem Tor zum 0:3-Endstand alles klar für die Gäste aus Holzelfingen.
Eine wahre Machtdemonstration erlebten die Fans in Hülben. Die Hausherren spielten sich phasenweise in einen Rausch. Die Torfolge begann bereits in der 10. Minute, als Christian Locher den SV Hülben mit 1:0 in Führung brachte. In der zweiten Halbzeit schlug dann die Stunde von Marvin Delimar, der in der 55. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte und in der 77. Minute mit dem 3:0 seinen Doppelpack schnürte. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte Luca May in der 89. Minute, der zum 4:0-Endstand traf.
Die Spielgemeinschaft aus Ödenwaldstetten und Oberstetten bewies vor allem unmittelbar vor der Pause eine enorme Effektivität. In der 45. Minute erzielte Robin Schwörer die 1:0-Führung. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 50. Minute (45.+5), erhöhte Martin Fischer per Foulelfmeter auf 2:0. Derselbe Spieler war es auch, der in der 69. Minute erneut einen Foulelfmeter sicher zum 3:0 verwandelte. Der FC Lichtenstein kam in der Schlussphase lediglich noch zum Ehrentreffer, als Felix Goller in der 89. Minute ein unglückliches Eigentor zum 3:1-Endstand unterlief.
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In Mähringen entwickelte sich eine hochspannende Partie, in der die Gäste aus Reutlingen zunächst die besseren Akzente setzten. Die Torfolge begann in der 27. Minute, als Onur Seyhan den Anadolu SV Reutlingen mit 0:1 in Führung brachte. Die Hausherren bemühten sich in der Folge um den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste stand lange Zeit sicher. In der Schlussphase schien die Vorentscheidung gefallen zu sein, als Gentrit Istrefi in der 77. Minute auf 0:2 erhöhte. Der TSV Mähringen gab jedoch nicht auf und kam durch Aaron Muyanja in der 82. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Trotz einer leidenschaftlichen Schlussoffensive der Mähringer rettete Anadolu den knappen Vorsprung über die Zeit.
Der TuS Metzingen lieferte vor heimischer Kulisse eine souveräne Vorstellung ab und ließ den Gästen aus Wannweil kaum Raum zur Entfaltung. Die Torfolge wurde in der 32. Minute durch Marco Wanes eröffnet, der die Hausherren mit 1:0 in Front brachte. Nur sechs Minuten später, in der 38. Minute, legte Telmo Teixeira-Rebelo nach und erhöhte auf 2:0. Wannweil fand an diesem Tag kein wirksames Mittel gegen die spielstarken Metzinger. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Nico Molnar, der in der 56. Minute zum 3:0-Endstand traf und damit den Heimsieg endgültig besiegelte.
In einer taktisch geprägten Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte erste Halbzeit hinweg. Erst nach dem Seitenwechsel schaffte es der TSV Sondelfingen, die entscheidenden Lücken in der gegnerischen Abwehr zu finden. Die Torfolge begann in der 51. Minute, als Patrick Allzeit die Gäste mit 0:1 in Führung schoss. Die SG wirkte nach diesem Rückschlag kurzzeitig unsortiert, was Sondelfingen eiskalt ausnutzte. Nur fünf Minuten später, in der 56. Minute, markierte Luke Rohde den Treffer zum 0:2. Diesen Vorsprung verteidigten die Gäste bis zum Schlusspfiff konzentriert.
Ein dramatisches Finish erlebten die Zuschauer bei der Reserve der Young Boys. Die Hausherren erwischten den idealen Start, als Erik Siegel bereits in der 11. Minute zur 1:0-Führung einnetzte. Oferdingen kämpfte sich jedoch zurück in die Partie und belohnte sich im zweiten Durchgang: In der 59. Minute erzielte Marcel Ziegler den Ausgleich zum 1:1. Als sich beide Seiten bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, folgte der späte Paukenschlag. In der 87. Minute wurde Jerik Hofmeister zum gefeierten Helden, indem er den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1 für die Young Boys Reutlingen U23 II erzielte.
Der GSV Hellas Reutlingen bewies in dieser Begegnung eine tolle Moral und drehte einen frühen Rückstand. Bereits in der 4. Minute brachte Philipp Babij die dritte Mannschaft des VfL Pfullingen mit 0:1 in Führung. Hellas brauchte eine Weile, um ins Spiel zu finden, schlug aber kurz vor dem Pausenpfiff zurück: In der 43. Minute markierte Pavlos Christidis den wichtigen 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren das Kommando. Christos Triantafillidis drehte die Partie in der 75. Minute zur 2:1-Führung, bevor Joannis Arabatzis in der 82. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar machte.
In Betzingen erlebten die Fans ein wahres Schützenfest, das maßgeblich von einem Spieler geprägt wurde. Die Torfolge im Detail: Daniel Schäfer brachte den TSV Eningen bereits in der 7. Minute mit 0:1 in Führung. Leon Fleischer erhöhte in der 12. Minute auf 0:2, und David Krajinovic ließ in der 22. Minute das 0:3 folgen. Betzingen schöpfte kurz Hoffnung, als Liridon Preniqi in der 27. Minute auf 1:3 verkürzte, doch erneut Daniel Schäfer stellte in der 37. Minute auf 1:4.
Noch vor der Pause markierte Damjan Ivancic in der 45. Minute das 2:4. Wer jedoch auf eine Aufholjagd hoffte, wurde enttäuscht, denn die zweite Halbzeit gehörte wieder den Gästen – und vor allem einem Mann. Daniel Schäfer schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern in der 55. Minute (2:5) und der 67. Minute (2:6) in die Höhe und besiegelte mit seinem vierten Tor des Tages den deutlichen Auswärtssieg.
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In Wurmlingen entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, bei dem beide Defensivreihen über weite Strecken extrem diszipliniert agierten. Die Zuschauer mussten lange warten, bis der Bann endlich gebrochen wurde. In der 75. Minute war es schließlich Jonas Neu, der goldrichtig stand und das 1:0 für den SV Wurmlingen erzielte. Lustnau warf in der Schlussviertelstunde zwar noch einmal alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr im Wurmlinger Abwehrverbund, der diesen knappen Vorsprung mit viel Fleiß über die Zeit rettete.
In Derendingen sahen die Fans eine Partie, die für die Hausherren zunächst ideal begann. In der 12. Minute brachte Benedict Vetter die Reserve des TVD mit 1:0 in Führung. Doch der SV Neustetten schüttelte sich nur kurz und glich bereits in der 20. Minute durch Rafael Rees zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste dann endgültig das Kommando: Leon Visel drehte das Spiel in der 69. Minute zur 1:2-Führung, bevor Bastian Schimpf mit einem schnellen Doppelpack in der 73. und 75. Minute auf 1:4 erhöhte. In einer turbulenten Nachspielzeit markierte Moritz Wachendorfer erst das 1:5 (91.), ehe Agit Satilmis in der 95. Minute noch den 2:5-Endstand für Derendingen besorgte.
Eine regelrechte Machtdemonstration der SG Mössingen/Belsen erlebten die Zuschauer in Ofterdingen. Die Gäste spielten sich phasenweise in einen Rausch. Die Torfolge im Detail: Moritz Bamann eröffnete in der 14. Minute zum 0:1, gefolgt von Florentin Wagner, der mit zwei Treffern in der 16. und 29. Minute früh auf 0:3 stellte. Direkt nach der Pause verkürzte Zaki Omaar auf 1:3 (46.), doch Sertan Seferoglu (48.) und erneut Florentin Wagner (56.) mit seinem dritten Tor stellten auf 1:5. Nach dem 2:5 durch Leo Wright (58.) schraubten Khalil Mansour (63.), ein Eigentor von Marcel Sinner (87.) und erneut Sertan Seferoglu (91.) das Ergebnis auf den deutlichen 2:8-Endstand.
Dieses Spiel bot Dramatik bis in die letzte Sekunde. Dußlingen erwischte einen Blitzstart durch Mario Lukic, der bereits in der 2. Minute das 0:1 erzielte. Im zweiten Durchgang erhöhte Remy Behnke in der 57. Minute auf 0:2. Die Spielgemeinschaft bewies jedoch eine tolle Moral und kämpfte sich zurück: Lukas Hartmann verkürzte in der 67. Minute auf 1:2, und in der 85. Minute markierte Mike Kittel den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug erneut Remy Behnke zu. In der vierten Minute der Nachspielzeit (94.) erzielte er den Siegtreffer zum 2:3 für die Sportfreunde.
Was für eine Willensleistung in Bodelshausen! Die Gäste der SG Kiebingen/Bühl sahen nach Toren von Fabian Hardt (14.), Luca Bäurle (40.) und Alessio Belligiano (48./45.+3) bei einer 1:3-Pausenführung (zwischenzeitlich glich Daniel Ruoff in der 24. Minute aus) wie der sichere Sieger aus. Doch der VfB kam verwandelt aus der Kabine. Florian Merz leitete in der 47. Minute mit dem 2:3 die Wende ein, Resid Zukanovic glich nur sechs Minuten später zum 3:3 (53.) aus. In der Schlussphase krönte der VfB seine Aufholjagd: Erneut Daniel Ruoff traf in der 81. Minute zum 4:3, bevor Martin Ruoff in der Nachspielzeit (92.) mit dem 5:3 den Deckel draufmachte.
In einer intensiv geführten und taktisch geprägten Begegnung entschied ein einziger Moment über die Punktevergabe. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden, wobei die spielerischen Vorteile phasenweise bei den Hausherren lagen. Den entscheidenden Treffer des Tages markierte Severin Fritz, der den Ball zum 1:0 für den TSV Hagelloch im Netz unterbrachte. Die Spielgemeinschaft bemühte sich in der Folge redlich um den Ausgleich, biss sich aber am stabilen Abwehrriegel der Hagellocher die Zähne aus.
Der TSV Dettingen/Rottenburg präsentierte sich in Hirrlingen als extrem abgeklärte Einheit. Bereits zur Halbzeit war die Partie durch Tore von Leon Beck (10.), Riccardo Carili (22.) und Jakob Burnus (31.) beim Stand von 0:3 fast entschieden. Nach dem Wechsel erhöhte Leon Beyerle in der 54. Minute sogar auf 0:4. Hirrlingen gab nicht auf und kam durch Marvin Jauch in der 63. Minute zum 1:4-Anschlusstreffer. Derselbe Spieler hätte es in der 75. Minute noch einmal spannend machen können, doch er scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Dominik Poddig, der den klaren Auswärtssieg festhielt.
In Rottenburg sahen die Zuschauer eine überzeugende Vorstellung der Rottenburger, die vor allem durch eine hohe Effizienz im Abschluss glänzten. Oleh Stepanenko eröffnete in der 7. Minute zum 1:0, bevor Marcel Epple bereits in der 13. Minute auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang schraubte Rottenburg das Ergebnis weiter in die Höhe: Erneut Marcel Epple traf in der 65. Minute zum 3:0, bevor die große Show von Oleh Stepanenko weiterging. Mit zwei weiteren Treffern in der 75. und 76. Minute machte er seinen Dreierpack perfekt und besiegelte den 5:0-Heimsieg.
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