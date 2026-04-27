SV Hülben top, TSV Eningen dreht auf, SG Mössingen/Belsen siegt 8:2

SV Wurmlingen – TSV Lustnau 1:0

In Wurmlingen entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, bei dem beide Defensivreihen über weite Strecken extrem diszipliniert agierten. Die Zuschauer mussten lange warten, bis der Bann endlich gebrochen wurde. In der 75. Minute war es schließlich Jonas Neu, der goldrichtig stand und das 1:0 für den SV Wurmlingen erzielte. Lustnau warf in der Schlussviertelstunde zwar noch einmal alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr im Wurmlinger Abwehrverbund, der diesen knappen Vorsprung mit viel Fleiß über die Zeit rettete.

TV Derendingen II – SV Neustetten 2:5

In Derendingen sahen die Fans eine Partie, die für die Hausherren zunächst ideal begann. In der 12. Minute brachte Benedict Vetter die Reserve des TVD mit 1:0 in Führung. Doch der SV Neustetten schüttelte sich nur kurz und glich bereits in der 20. Minute durch Rafael Rees zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste dann endgültig das Kommando: Leon Visel drehte das Spiel in der 69. Minute zur 1:2-Führung, bevor Bastian Schimpf mit einem schnellen Doppelpack in der 73. und 75. Minute auf 1:4 erhöhte. In einer turbulenten Nachspielzeit markierte Moritz Wachendorfer erst das 1:5 (91.), ehe Agit Satilmis in der 95. Minute noch den 2:5-Endstand für Derendingen besorgte.

TSV Ofterdingen II – SG Mössingen/Belsen 2:8

Eine regelrechte Machtdemonstration der SG Mössingen/Belsen erlebten die Zuschauer in Ofterdingen. Die Gäste spielten sich phasenweise in einen Rausch. Die Torfolge im Detail: Moritz Bamann eröffnete in der 14. Minute zum 0:1, gefolgt von Florentin Wagner, der mit zwei Treffern in der 16. und 29. Minute früh auf 0:3 stellte. Direkt nach der Pause verkürzte Zaki Omaar auf 1:3 (46.), doch Sertan Seferoglu (48.) und erneut Florentin Wagner (56.) mit seinem dritten Tor stellten auf 1:5. Nach dem 2:5 durch Leo Wright (58.) schraubten Khalil Mansour (63.), ein Eigentor von Marcel Sinner (87.) und erneut Sertan Seferoglu (91.) das Ergebnis auf den deutlichen 2:8-Endstand.

SG Poltringen/Pfäffingen – Sportfreunde Dußlingen 2:3

Dieses Spiel bot Dramatik bis in die letzte Sekunde. Dußlingen erwischte einen Blitzstart durch Mario Lukic, der bereits in der 2. Minute das 0:1 erzielte. Im zweiten Durchgang erhöhte Remy Behnke in der 57. Minute auf 0:2. Die Spielgemeinschaft bewies jedoch eine tolle Moral und kämpfte sich zurück: Lukas Hartmann verkürzte in der 67. Minute auf 1:2, und in der 85. Minute markierte Mike Kittel den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug erneut Remy Behnke zu. In der vierten Minute der Nachspielzeit (94.) erzielte er den Siegtreffer zum 2:3 für die Sportfreunde.

VfB Bodelshausen – SG Kiebingen/Bühl 5:3

Was für eine Willensleistung in Bodelshausen! Die Gäste der SG Kiebingen/Bühl sahen nach Toren von Fabian Hardt (14.), Luca Bäurle (40.) und Alessio Belligiano (48./45.+3) bei einer 1:3-Pausenführung (zwischenzeitlich glich Daniel Ruoff in der 24. Minute aus) wie der sichere Sieger aus. Doch der VfB kam verwandelt aus der Kabine. Florian Merz leitete in der 47. Minute mit dem 2:3 die Wende ein, Resid Zukanovic glich nur sechs Minuten später zum 3:3 (53.) aus. In der Schlussphase krönte der VfB seine Aufholjagd: Erneut Daniel Ruoff traf in der 81. Minute zum 4:3, bevor Martin Ruoff in der Nachspielzeit (92.) mit dem 5:3 den Deckel draufmachte.

TSV Hagelloch – SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau 1:0

In einer intensiv geführten und taktisch geprägten Begegnung entschied ein einziger Moment über die Punktevergabe. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden, wobei die spielerischen Vorteile phasenweise bei den Hausherren lagen. Den entscheidenden Treffer des Tages markierte Severin Fritz, der den Ball zum 1:0 für den TSV Hagelloch im Netz unterbrachte. Die Spielgemeinschaft bemühte sich in der Folge redlich um den Ausgleich, biss sich aber am stabilen Abwehrriegel der Hagellocher die Zähne aus.

SV Hirrlingen – TSV Dettingen/Rottenburg 1:4

Der TSV Dettingen/Rottenburg präsentierte sich in Hirrlingen als extrem abgeklärte Einheit. Bereits zur Halbzeit war die Partie durch Tore von Leon Beck (10.), Riccardo Carili (22.) und Jakob Burnus (31.) beim Stand von 0:3 fast entschieden. Nach dem Wechsel erhöhte Leon Beyerle in der 54. Minute sogar auf 0:4. Hirrlingen gab nicht auf und kam durch Marvin Jauch in der 63. Minute zum 1:4-Anschlusstreffer. Derselbe Spieler hätte es in der 75. Minute noch einmal spannend machen können, doch er scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Dominik Poddig, der den klaren Auswärtssieg festhielt.

FC Rottenburg II – SV Wendelsheim 5:0

In Rottenburg sahen die Zuschauer eine überzeugende Vorstellung der Rottenburger, die vor allem durch eine hohe Effizienz im Abschluss glänzten. Oleh Stepanenko eröffnete in der 7. Minute zum 1:0, bevor Marcel Epple bereits in der 13. Minute auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang schraubte Rottenburg das Ergebnis weiter in die Höhe: Erneut Marcel Epple traf in der 65. Minute zum 3:0, bevor die große Show von Oleh Stepanenko weiterging. Mit zwei weiteren Treffern in der 75. und 76. Minute machte er seinen Dreierpack perfekt und besiegelte den 5:0-Heimsieg.