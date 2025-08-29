SV Horstedt - "Die Jungs sind motiviert und ehrgeizig"

Nach einer Pokalniederlage zum Auftakt hat der SV Horstedt in der Liga die richtige Antwort gegeben. Drei Siege aus drei Spielen und 11:4 Tore bedeuten die alleinige Tabellenführung.
Der Saisonstart begann mit einem Dämpfer. Im Kreispokal unterlag Horstedt dem Kreisligisten RW Scheeßel klar mit 2:5. Dass es gegen einen Titelfavoriten ging, ordnet das Ergebnis jedoch ein. In der Liga fand die Mannschaft schnell zurück in die Spur. Mit einem 2:1 gegen die SG Reeßum/Taaken, einem klaren 7:2 gegen die SG Westerholz/Hetzwege und einem weiteren 2:1-Sieg über den MTV Jeddingen erwischte Horstedt einen optimalen Start. „Mit der Punkteausbeute bin ich sehr zufrieden“, betonte Horstedts Trainer Athanasios Kogias gegenüber FuPa.
Trotz des Starts nach Maß sieht der Coach Bereiche, in denen seine Mannschaft noch besser werden kann. „Besonders wichtig ist, dass wir unsere Chancen konsequenter nutzen und in der Defensive konzentrierter agieren“, erklärte Kogias. Gleichzeitig sei es entscheidend, mehr Beständigkeit ins Spiel zu bringen: „Wenn es uns gelingt, mehr Konstanz in unser Spiel zu bringen, bin ich überzeugt, dass wir eine starke Saison spielen können.“
Dass dies mit seiner Mannschaft gelingen kann, daran hat er keinen Zweifel. „Mit meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Die Jungs sind motiviert und ehrgeizig, ziehen gut mit und was wichtig ist, wollen sich weiterentwickeln.“
Saisonziele und nächste Aufgabe
In der Vorsaison hatte Horstedt nach drei Spielen sechs Punkte gesammelt und beendete die Runde schließlich als Siebter. Dieses Mal steht das Team mit neun Punkten dar. Trotz des gelungenen Saisonstarts verzichtet der Trainer darauf, seiner Mannschaft ein konkretes Tabellenziel vorzugeben. „Wir wollen attraktiven, offensiven Fußball spielen und gleichzeitig unsere Spieler weiterentwickeln. Eine konkrete Platzierung als Ziel setzen wir uns dabei nicht. Viel wichtiger ist, dass wir kontinuierlich Fortschritte machen und am Ende der Saison werden wir sehen, was dabei herauskommt.“
Am kommenden Sonntag, den 31. August, empfängt Horstedt die SG Hassendorf/Bötersen. Anstoß ist um 15:00 Uhr. Das Duell verspricht Spannung, denn im letzten Aufeinandertreffen im Mai musste Horstedt eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Nun bietet sich die Gelegenheit, es besser zu machen und die Serie auszubauen.