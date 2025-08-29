SV Horstedt - "Die Jungs sind motiviert und ehrgeizig"

Nach einer Pokalniederlage zum Auftakt hat der SV Horstedt in der Liga die richtige Antwort gegeben. Drei Siege aus drei Spielen und 11:4 Tore bedeuten die alleinige Tabellenführung.

Der Saisonstart begann mit einem Dämpfer. Im Kreispokal unterlag Horstedt dem Kreisligisten RW Scheeßel klar mit 2:5. Dass es gegen einen Titelfavoriten ging, ordnet das Ergebnis jedoch ein. In der Liga fand die Mannschaft schnell zurück in die Spur. Mit einem 2:1 gegen die SG Reeßum/Taaken, einem klaren 7:2 gegen die SG Westerholz/Hetzwege und einem weiteren 2:1-Sieg über den MTV Jeddingen erwischte Horstedt einen optimalen Start. „Mit der Punkteausbeute bin ich sehr zufrieden“, betonte Horstedts Trainer Athanasios Kogias gegenüber FuPa.

Trotz des Starts nach Maß sieht der Coach Bereiche, in denen seine Mannschaft noch besser werden kann. „Besonders wichtig ist, dass wir unsere Chancen konsequenter nutzen und in der Defensive konzentrierter agieren“, erklärte Kogias. Gleichzeitig sei es entscheidend, mehr Beständigkeit ins Spiel zu bringen: „Wenn es uns gelingt, mehr Konstanz in unser Spiel zu bringen, bin ich überzeugt, dass wir eine starke Saison spielen können.“