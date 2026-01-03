 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Philipp Retajski

SV Horst-Emscher 08 gewinnt die Hallenkreismeisterschaft Gelsenkirchen

Die Gelsenkirchener Hallenkreismeisterschaft läuft offiziell unter dem Namen Sparkassen Hallenmasters.

Verlinkte Inhalte

HKM Gelsenkirchen
Pr. Gladbeck
Eintr. Erle
Westf ETuS
TuS Rotth.

Westfalenligist SSV Buer ist der Favorit, der im vergangenen Jahr das Finale gegen die SF Bulmke verlor. Wer holt sich dieses Jahr den Titel?

FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.

Aufrufe: 03.1.2026, 11:22 Uhr
redAutor