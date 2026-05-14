SV Horrheim jubelt: "Spätestens da bekam jeder Gänsehaut"

Für den SV Horrheim war die Marschroute im diesjährigen Finale von Beginn an eindeutig. Nachdem man in der Vergangenheit auf diesen Moment hingearbeitet hatte, sollte die Chance dieses Mal konsequent genutzt werden. Sabrina Freier, Sportvorstand und langjährige Spielerin des Vereins, beschreibt gegenüber FuPa die Entschlossenheit vor dem Duell gegen den TSV Münchingen III mit deutlichen Worten: „Unser Ziel war von Anfang an glasklar: Dieses Mal holen wir den Pokal. Wir wollten uns diese Chance auf keinen Fall mehr nehmen lassen.“ Trotz einer spürbaren Anspannung – auch weil der Gegner bereits mit einem Pokalsieger-Banner angereist war – überwog der Ehrgeiz. „Genau diese Mischung aus Nervosität, Ehrgeiz und absolutem Willen hat uns zusätzlich gepusht“, so Sabrina Freier.

Souveräne Dominanz auf dem Rasen

Das sportliche Geschehen spiegelte diese Überzeugung von der ersten Minute an wider. Die Horrheimerinnen übernahmen sofort die Kontrolle über die Partie. In der 25. Minute belohnte Lea Schmid die Bemühungen mit dem Führungstreffer zum 0:1. Laut Sabrina Freier hätte die Vorentscheidung bereits vor dem Seitenwechsel fallen können: „Wir sind richtig stark ins Spiel gestartet und haben direkt gezeigt, dass wir heute unbedingt gewinnen wollen. Es waren wunderschöne Spielzüge dabei und wir hatten das Spiel von Beginn an komplett im Griff. Wir waren klar die bessere Mannschaft. Eigentlich hätten wir zur Halbzeit schon deutlich höher führen können – ein 5:0 wäre absolut möglich gewesen.“

Willenskraft besiegt die Erschöpfung

Nach dem Wiederanpfiff machten sich die hohen Anforderungen und die schwindenden Kräfte bemerkbar. Der Spielfluss geriet phasenweise ins Stocken, doch die Tiefe des Kaders erwies sich als entscheidender Vorteil für den SV Horrheim. „Nach der Halbzeit hat man gemerkt, dass die Kräfte langsam nachließen und einige Spielerinnen mit Krämpfen zu kämpfen hatten. Aber trotzdem haben wir weiter alles reingeworfen, uns gegenseitig gepusht“, berichtet Sabrina Freier.

Mit neun Auswechselspielerinnen auf einer „starken und vollen Bank“ konnte das Team den Druck am Ende nochmals erhöhen. Marie Pfaffeneder erzielte in der 67. Minute das 0:2, ehe erneut Lea Schmid in der 80. Minute mit dem 0:3 den Endstand markierte. Ausschlaggebend war laut Sabrina Freier das Kollektiv: „Entscheidend war vor allem das Team. Der unglaubliche Wille war bei jeder einzelnen Spielerin zu spüren.“

Gänsehautmomente dank gigantischer Fankurve

Begleitet wurde der Triumph von einer Kulisse, die dem Anlass mehr als würdig war. Zahlreiche Vereinsmitglieder und Angehörige waren nach Bissingen gereist, um ihre Mannschaft zum Sieg zu tragen. „Die Stimmung und die Freude waren einfach unbeschreiblich. Von der ersten bis zur letzten Minute war die Unterstützung gigantisch. Wir hatten eine unglaubliche Fankurve dabei – mit den Herren, unseren Juniorinnen, Jugendtrainern, Eltern, Geschwistern, weiteren Vereinsmitgliedern und natürlich unserer Vorstandschaft“, so Sabrina Freier. Die lautstarken Gesänge wie „Nur der SVH!“ und „Wir haben den Pokal!“ hinterließen bleibenden Eindruck: „Spätestens da bekam jeder Gänsehaut.“

Ein Ehrenplatz für den historischen Erfolg

Nach dem Schlusspfiff entluden sich die Emotionen in ausgelassenen Feierlichkeiten, die bereits in der Kabine begannen. Für den Verein und die Spielerinnen, darunter die seit der Mannschaftsgründung vor zehn Jahren aktive Sabrina Freier, war es ein „unvergesslicher Moment“. Die Trophäe wird nun einen festen Platz im Vereinsleben erhalten. „Der Pokal hat definitiv einen Platz in den Herzen von uns allen gewonnen. Aber natürlich wird er auch im Clubhaus einen Ehrenplatz bekommen, damit uns dieser unglaubliche Erfolg noch lange in Erinnerung bleibt“, erklärt Sabrina Freier abschließend. Der Stolz über den „Hunger auf den Titel“ prägte diesen historischen Tag für den SV Horrheim.