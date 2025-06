SV Horrheim gewinnt den Stadtpokal Vaihingen/Enz

Der Stadtpokal Vaihingen/Enz 2025 ist entschieden: In einem spannenden Endspiel setzte sich der SV Horrheim mit 2:1 gegen den TSV Ensingen durch und krönte sich beim Turnier des FV Roßwag zum Stadtmeister. In einem über zwei Tage intensiv geführten Wettbewerb mit sieben Teams setzte sich am Ende das konstanteste Team durch.