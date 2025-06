SV Horchheim »voller Vorfreude«

Horchheim. Vom Selbstbewusstsein her sind die Fußballer vom SV Horchheim bestens für das erste Aufstiegsspiel zur Landesliga gerüstet, wie sich aus den Worten des Sportlichen Leiters schließen lässt: „Nein, wir haben unseren Gegner nicht beobachtet. Wir möchten unser Spiel durchsetzen. Der ASV Fußgönheim soll sich nach uns richten“, sagt Benjamin Bürger vor der Begegnung am Donnerstag, 19 Uhr.

In dem Spiel treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonperformance sich sehr ähnelt. Sie wussten frühzeitig, dass sie mutmaßlich Vizemeister ihrer Bezirksligen werden würden. Der SV Horchheim in der Rheinhessischen hinter dem herausragenden Rückrunden-Team TuS Neuhausen. Der ASV Fußgönheim in der Vorderpfalz, wo der FC Speyer noch einen Deut mehr dominierte, als TuS Neuhausen in Rheinhessen.