SV Horchheim: Sascha Löcher strebt einen erfolgreichen Abschied an

Horchheim-Coach Sascha Löcher geht in die letzte Rückrunde mit seinem Verein. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der SV Horchheim. Zum Bezirksligisten hat uns Sascha Löcher, Trainer in Horchheim, folgende Informationen übermittelt.

"Etwas verhalten war die Stimmung nach dem Abschluss der Hinrunde. Die letzten Wochen vor der Pause haben wir nicht die Leistungen gezeigt und Ergebnisse eingefahren, die wir uns selbst vorgestellt haben. Durch die kurze Sommerpause, in Verbindung mit unseren Relegationsspielen, sind wir auch alle froh gewesen, mal ein paar Wochen Pause gehabt zu haben."

"Wir sind sehr gut in die Saison gestartet. Vielleicht haben dann einige gedacht, es läuft von alleine und es hat sich etwas der Schlendrian eingeschlichen. Die Tendenz in den letzten Wochen in 2025, was die Leistungen und Ergebnisse angeht, hat uns nicht gefallen."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?



"Verlassen haben uns Louis Müller (TuS Wiesoppenheim), Luc Marten Müller (TuS Monsheim) und Glent Morina (Eintracht Bürstadt). Dogukan Cokkücük und Patrick Rößel pausieren. Als Neuzugang begrüßen wir Niklas Renkel vom ASV Nibelungen Worms."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?



"Wir wollen eine gute Vorbereitung absolvieren, um gut in die Restrunde zu starten. In den verbleibenden Spielen wollen wir wieder an unsere Leistungen zu Beginn der Saison anknüpfen und mehr Konstanz in unsere Leistungen bringen.



Ich persönlich strebe einen erfolgreichen Abschluss beim SVH an, dass am Ende meiner vier Jahre als Trainer nicht eine verkorkste letzte (Halb-)Serie in Erinnerung bleibt, sondern rückblickend vier erfolgreiche Jahre stehen."





Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?



"Die Meisterschaft wird Barbaros Mainz holen, das war allerdings vor Saisonsbeginn fast schon klar mit dieser Mannschaft.



Der Abstiegskampf ist extrem spannend. Mombach, Bingen und Gundersheim sind aktuell etwas im Hintertreffen, abschreiben sollte man jedoch keine dieser Mannschaften. Mit einem guten Start nach der Pause sieht die Welt schon wieder anders aus.



Wir werden auf jeden Fall die Restrunde fokussiert angehen, um keinesfalls selbst nochmal unten reinzurutschen."

