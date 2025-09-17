SV Horchheim: »Ohne Druck, oben dabei bleiben«

Wir haben uns zuerst in unserem Trainerteam Gedanken gemacht, was wir im Vergleich zur Vorsaison verändern möchten und dann geschaut, wie wir diese Veränderungen mit den vorhandenen Spielern am besten umsetzen können. Die Jungs haben das hervorragend aufgenommen, saugen jede Info auf und versuchen alles, was vorgegeben wird, umzusetzen und mit Leben auszufüllen. Das klappt natürlich nicht immer zu hundert Prozent. Aber Schwankungen und Rückschläge, wie zuletzt gegen Bingen, sind auf unserem Weg einkalkuliert und werden uns nicht aus der Bahn werfen.

Ich möchte keinen Vergleich zu den letzten Saisons machen, denn auch da haben wir guten Fußball gespielt und hatten tolle Mannschaften. Es hat uns nur leider immer etwas zum Aufstieg gefehlt. Die jetzige Mannschaft ist nochmal jünger, sehr lernwillig und zeichnet sich durch eine sehr positive Stimmung und guten Zusammenhalt aus. Wir haben eine flache Hierarchie, wie es heutzutage so schön heißt. Das bedeutet, dass auch die ganz jungen Spieler bei uns bestärkt werden, sich einzubringen, sich auf dem Platz etwas zuzutrauen. Außerdem zeigen wir großen Willen und niemand ist sich zu schade, auch die „Drecksarbeit“ gegen den Ball zu übernehmen.

Wer von den Neuen hat sich schon in den Vordergrund gespielt?

Yannick Hechler kam aus der Zweiten nach oben als Nachfolger von Max Schäfer im Tor und macht seine Sache sehr gut. Oguz Akcesme und Mert Artan konnten sich zu Beginn Startelfplätze sichern. Beide sind nicht mehr blutjung und haben schon einige Erfahrung sammeln können, was uns sehr guttut. Leider fällt Mert seit dem dritten Spieltag verletzt aus, Oguz war zuletzt urlaubsbedingt etwas aus dem Rhythmus gekommen. Jonas Fleischer ist ein tolles Beispiel für die Arbeitsweise beim SVH. Er war eigentlich als Zugang für die Zweite vorgesehen, aufgrund der personellen Situation bei uns wurde er aber hochgezogen und hat sich seinen Platz in der ersten Elf erobert. Mit den Entwicklungen der anderen Zugänge sind wir ebenfalls sehr zufrieden, auch wenn sie bisher noch nicht so in Erscheinung treten konnten.

Wohin soll der SVH-Weg in dieser Saison führen – womöglich sogar zum Aufstieg? Oder glauben Sie, Teams wie Guntersblum oder Barbaros haben auf Strecke die größeren Qualitäten?

Barbaros hat individuell die mit Abstand beste Elf der Liga. Die letzten Ergebnisse zeigen, dass sie in der Liga angekommen sind und ins Rollen kommen. Sie sind Titelfavorit. Ihnen spielt in die Karten, dass die Bezirksliga sehr ausgeglichen ist, deshalb blieb ihr etwas schwächerer Start ohne große Folgen. Ansonsten macht diese Ausgeglichenheit die Liga dieses Jahr sehr interessant und gibt vielen Mannschaften die Möglichkeit, oben reinzurutschen. Umgekehrt kann es mit ein, zwei Spielen ohne Sieg aber auch schnell Richtung Mittelfeld gehen. Unser Ziel sollte es sein, oben dabei zu bleiben, ohne den Druck zu haben, auf einem der ersten beiden Plätze stehen zu müssen. Außer Barbaros sehe ich keine Mannschaft, die zwingend mehr Qualität hat als wir.

___________

Das Interview führte Michael Heinze