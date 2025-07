SV Horchheim: »Nicht so favorisiert wie zuletzt«

Horchheim. In der Relegation verspielte der SV Horchheim in der zurückliegenden Saison knapp den Aufstieg in die Landesliga. Ist das Mitspielen um die vorderen Plätze für das Team von Trainer Sascha Löcher auch in der bevorstehenden Spielzeit realistisch?

Personalreflexion: Welche Mittel stehen zur Verfügung?

Zum ersten Mal in Löchers Amtszeit hat der SVH einen größeren Umbruch zu bewerkstelligen. „Das gehört zum Fußball und Leben dazu“, weiß der gebürtige Frankenthaler. „Die Art und Weise von vier Spielern, die uns fest zugesagt haben und dann doch mehr oder weniger kurzfristig gegangen sind, geht aber gar nicht. So ein Verhalten passt nicht zu den Werten, die mir wichtig sind und für die wir als Trainerteam, aber auch als Gesamtverein stehen und vermitteln wollen.“

Im Gesamtpaket wiegen die Abgänge von Finn Cleres (TSG Pfeddersheim) und Torwart Max Schäfer (VfR Grünstadt) am schwersten. Erhalten bleiben dem SVH Korsettstangen wie Christian Seibert, Domenico Gagliardi, Niklas Voll, Pascal Sadurski oder Lars Freese. „Es gehören aber noch viele mehr dazu“, stellt Löcher klar.

Wie liefen die Testspiele?

Bei der Stadtmeisterschaft fertigte der SVH den SV Leiselheim mit 7:0 ab und verlor im Halbfinale gegen die Wormatia-U21 2:5. Im Spiel um Platz 3 reichte es zu einem 1:0 gegen Suryoye Worms. „Das war sehr schwach, aber auch der Intensität der Einheiten und Testspiele zuvor geschuldet“, so Löcher. In weiteren Tests gab es ein 4:2 gegen den VfR Frankenthal („Offensiv ein großer Schritt nach vorne, mit noch einigen Fehlern mit und gegen den Ball“) und ein 0:1 im Verbandspokal gegen Gimbsheim („Wir haben alles reingeworfen, mit etwas zu wenig Durchschlagskraft nach vorne und Pech im Abschluss“). Beim ASV Heßheim gab es zuletzt ein 1:2.

Kurzes Trainerportrait

Sascha Löcher ist ein Horchheimer durch und durch. Er wohnt in Horchheim, hat fast sein gesamtes Fußballerleben dort verbracht. Löcher war Torwart, stieg zweimal als Meister der Bezirksliga in die Landesliga auf. Seinen heutigen Kapitän Freese trainierte er als ganz junger Coach schon in der SVH-A-Jugend. Später war Löcher auch als Stützpunkttrainer in Worms tätig. Anschließend wechselte er in den Nachwuchsbereich der Wormatia und erwarb seine A-Lizenz. Nach Corona hatte der 39-Jährige „ein kurzes, überhaupt nicht erfolgreiches Intermezzo beim SC Bobenheim-Roxheim“.

Seine Aufgabe beim SVH ist für ihn „keine normale Trainertätigkeit, sondern etwas Besonderes. Für die neue Runde sehe ich uns nicht so favorisiert wie zuletzt. Ich würde mir wünschen, dass wir diejenigen Lügen strafen, die davon sprechen, dass wir auseinanderfallen und die Abgänge nicht kompensieren können. Wir haben nämlich gute Jungs – die das auch zeigen werden“.