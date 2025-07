SV Horchheim: »Mit Skepsis hat das weniger zu tun«

Horchheim. Nach dem Scheitern in den Relegationsspielen zur Landesliga Ost gegen den vorderpfälzischen Rivalen ASV Fußgönheim richten die Verantwortlichen beim Bezirksligisten SV Horchheim den Blick längst wieder auf die neue Runde in der Bezirksliga Rheinhessen. Im Interview spricht der Sportliche Leiter Benjamin Bürger (28) über den Verlust wichtiger Leistungsträger, verheißungsvolle Neuzugänge und die Perspektiven für die neue Spielzeit, die für den SVH am 3. August bei Fontana Finthen beginnen wird.

Wir haben nach wie vor einen klaren Plan im Verein und sind froh, dass wir insgesamt sechs Spieler aus unserer Jugend in den Aktivenbereich hochziehen konnten. Denn genau diese Jungs vertreten und kennen die Werte des SVH am besten. Also werden wir auch hier wieder unser Bestes geben, um unsere Spieler weiterzuentwickeln.

Cheftrainer Sascha Löcher hat schon unmittelbar nach der Relegation betont: Er würde es so nicht unterschreiben, dass der SVH in der neuen Runde den nächsten Anlauf Richtung Landesliga nehmen wird. Sehen Sie das genauso wie der Coach – und sind ebenfalls skeptisch?

Mit Skepsis hat das eher weniger zu tun. Dadurch, dass sich unser Kader auf mehreren Positionen verändert hat und nochmal deutlich jünger geworden ist, gilt es natürlich erst einmal, die neuen Spieler zu integrieren und ein neues Gerüst aufzustellen. Danach werden wir sehen, wo die Reise hingeht.

Droht der SVH im Mittelmaß zu versinken?

Nein. Wir sind uns bewusst, dass es Phasen gibt, in denen nicht alles perfekt läuft. Doch wir vertrauen auf die Arbeit unseres Trainers, der Mannschaft und unseres gesamten Teams. Unser Ziel ist es, die sportliche Entwicklung nachhaltig zu fördern und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.

Welche Leistungsträger haben das Team alles verlassen?

Torwart Max Schäfer ist zum VfR Grünstadt in die Landesliga gewechselt. Die Verteidiger Finn Cleres und Fabian Sombetzki sowie die Flügelspieler Dennis Renner und Marcel Mappes haben sich Verbandsliga-Absteiger TSG Pfeddersheim angeschlossen. Außerdem ist Verteidiger Paul Jung zur TSG Bretzenheim 46 gewechselt und Defensivmann Marcel Günther zum SV Gimbsheim. Darüber hinaus gibt es in der Verteidigung zwei weitere Veränderungen: Kevin Mink hat seine Karriere beendet und Florian Karsch wird fortan in der zweiten Mannschaft auflaufen.

Wie schwer wiegen diese Abgänge?

Der Abgang von Finn Cleres schmerzt am meisten, da Finn bei uns etliche Jahre in der Jugend durchlaufen hat und bereits im älteren A-Jugend-Jahrgang schon fester Bestandteil der ersten Mannschaft war. Genauso wie der Wechsel von Max Schäfer, da er auch neben dem Platz Aufgaben im Verein übernommen hat. Ebenfalls ein besonderer Abgang ist Kevin Mink, da er seit seiner Kindheit beim SVH gespielt hat und sich immer in Diensten des Vereins gestellt hat. In den letzten Jahren hat Kevin gerade den jungen Spielern mit seiner Erfahrung sehr viel Sicherheit gegeben.

Welche Neuzugänge haben Sie an Land gezogen – und welche davon sind die verheißungsvollsten?

Neu in unserem Kader sind Stürmer Mert Artan und Mittelfeldspieler Oguz Akcesme (beide Ataspor Worms, Anm.). Außerdem Mittelfeldspieler werden Glent Morina und Stürmer Wasi Azami aus unserer eigenen Jugend hochgezogen. Dazu kommen Mittelfeldspieler David Muth und Verteidiger Luc Marten Müller vom SV Gimbsheim und Abwehrspieler Jonas Fleischer von der TSG Pfeddersheim sowie Torwart Patrick Rößel vom SV Weisenheim/Sand (A-Klasse Rhein-Pfalz). Hier möchte ich mich auf keinen Spieler fixieren, da alle gezielt von uns ausgewählt worden sind, um unsere Mannschaft zu verstärken.

Sind Ihre Personalplanungen damit abgeschlossen?

Da uns Marcel Mappes und Fabian Sombetzki kurzfristig gen Pfeddersheim verlassen haben, und wir bei Amateurverträgen kein Veto einlegen können, halten wir natürlich die Augen offen. Aber hier muss dann auch alles passen.

Wie viel Mann umfasst der neue Kader?

Der neue Kader umfasst 24 Mann.

Wann war Trainingsauftakt und welche Testspiele haben Sie festgezurrt?

Trainingsauftakt war am 1. Juli. Wir spielen gerade in der Stadtmeisterschaft und haben unser nächstes Spiel am Samstag um 18.30 Uhr. Testspiele haben wir am 17. Juli daheim gegen den VfR Frankenthal aus der A-Klasse Rhein-Pfalz vereinbart und am 23. Juli beim ASV Hessheim (A-Klasse Rhein-Pfalz, Anm.). Dazwischen spielen wir (20. Juli, Anm.) im Verbandspokal gegen den SV Gimbsheim.

Das Interview führte Michael Heinze