SV Horchheim mit Promi-Zugang Der offensivstarke Bezirksligist hat das Zeug zur Meisterschaft

Horchheim. Hinter der Spvgg. Ingelheim geht es in der Bezirksliga oben wie unten eng zu. Wir analysieren ausgewählte Vereine, wie sie sich bisher geschlagen haben und welche Perspektive sie haben. Der SV Horchheim mit seinem Trainer Sascha Löcher liegt aktuell auf dem dritten Tabellenrang und kann sich noch Chancen auf den Meistertitel und den Aufstieg ausrechnen. Status quo In 17 Begegnungen holte der SV Horchheim 37 Punkte. Der Rückstand auf Spitzenreiter Ingelheim (43 Zähler) ist nicht zu groß. Zumal die Wormser gegenüber dem Spitzenreiter noch ein Spiel im Rückstand liegen und somit die Chance haben, Boden gutzumachen. Zum Zweiten, Fortuna Mombach, der sogar 19 Partien absolviert hat, sind es derzeit fünf Punkte Abstand.

Die Horchheimer erwischten einen tollen Start in die Runde mit fünf Siegen und drei Unentschieden in den ersten acht Saisonspielen. Die erste von bislang nur insgesamt zwei Niederlagen kassierten die SV-Akteure am 2. Oktober zu Hause gegen Fortuna Mombach mit 0:1. Auch dem Tabellenführer Ingelheim unterlag das Löcher-Team und das deutlich mit 1:6. „Wir sind dennoch mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden, wir haben uns ja auch eine gute Ausgangsposition für die Restrunde erarbeitet”, sagt der Horchheimer Trainer.

Die Stärken

Der SV Horchheim ist die offensivstärkste Mannschaft der Bezirksliga. Das Team erzielte 62 Tore. Mit Lars Freese spielt einer der beiden Ligatorjäger beim Tabellendritten. Der Angreifer hat den Ball 20 mal im gegnerischen Gehäuse untergebracht. Genau so oft wie Robin Wolf vom SV Klein-Winternheim. Aber es war nicht nur Freese. Mit Akteuren wie Marc Blaser und Marcel Mappes haben die Horchheimer eine Vielzahl von Spielern, die regelmäßig Torgefahr ausstrahlten.

Die Schwächen

Die lagen ebenfalls in der Offensive. Denn die Horchheimer hätten in den bisherigen Partien gut und gerne schon 100 Tore erzielen können. Der SV ließ reihenweise Großchancen aus, was letztlich auch im bisherigen Rundenverlauf der Löcher-Elf doch den einen oder anderen Punkt kostete - gerade wenn man sich die Spielverläufe bei den vier Horchheimer Unentschieden betrachtet.