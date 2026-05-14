SV Horchheim gewinnt Kreispokal Der A-Klassist beweist einmal mehr, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat +++ Die Fußballer vom frisch gekürten Meister TuS Monsheim verlieren das Finale klar von Claus Rosenberg · Gestern, 13:00 Uhr · 0 Leser

Stolz reckt Florian Karsch den Pokal in die Höhe. Der SV Horchheim vereitelte TuS Monsheims Traum vom Double. Foto: Andreas Stumpf/pakalski-press

Worms. Zwei dicke Überraschungen barg das Finale des Kreispokals: Erstens, dass TuS Monsheim nicht gewann. Und zweitens die Form, wie der Verlierer seinem Bezwinger SV Horchheim II die Ehre erwies - die Spieler bildeten ein Spalier, durch das der A-Klassist auf regennassem Rasen zur Siegerehrung schreiten durfte. Eine so großartige Szene sportlichen Respekts dürfte, wenn es sie überhaupt je in diesem traditionsreichen Wettbewerb gab, eine absolute Rarität gewesen sein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Aussicht auf Double lähmt eher, als dass es beflügelt

Dabei hätten die Monsheimer allen Grund gehabt, sich enttäuscht in die Katakomben des Fußball-Platzes der Nibelungen Worms zurückzuziehen. Beim 2:5 (1:3) gegen den SV Horchheim hatte der gerade frisch gekürte Meister der A-Klasse so gut wie keine Chance. Die Aussicht auf das Double innerhalb von nur drei Tagen beflügelte nicht, sondern lähmte. Aber gut, der Spielverlauf am Holzhof spielte dem Außenseiter aus Horchheim auch in die Karten. Schon nach vier Minuten führte der SV, als Paul Lawall einen Freistoß zum 1:0 vergoldete. Der Jubel der Fans war bis zum Dom zu hören, so laut war er.