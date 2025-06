Auch im Rückspiel gestoppt: Der Horchheimer Kevin Lenhardt (blaues Trikot) bleibt am Ex-Wormaten Nils Wannemacher (links) und Doppelpacker Ronny Krause vom ASV Fußgönheim hängen. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

SV Horchheim: »Das ist brutal enttäuschend« SVH verpasst nach 0:2 im Relegations-Rückspiel beim ASV Fußgönheim den Landesliga-Aufstieg erneut Verlinkte Inhalte Rel. LL Ost Südwest Horchheim Fußgönheim

Fußgönheim. Aus und vorbei. Nach der 0:2 (0:1)-Niederlage im Rückspiel um den Aufstieg in die Landesliga Ost im Duell der beiden Vizemeister der Bezirksligen Rheinhessen und Vorderpfalz beim ASV Fußgönheim steht fest: Der SV Horchheim ist erneut am Versuch gescheitert, den Wiederaufstieg in die siebte Liga zu realisieren.

Die Horchheimer hatten bereits das Hinspiel mit 1:2 verloren. Am Pfingstsonntag lagen sie vor 640 Zuschauern im Frigo-Trans Sportpark nach 21 Minuten 0:1 hinten. Nach einem individuellen Fehler der Abwehr, die einen langen Ball unterschätzt hatte. Torwart und Abwehrspieler verließen sich aufeinander. Fußgönheims Kevin Kaspar kam an die Kugel, legte quer, Ronny Krause lochte ein. Den zweiten und alles entscheidenden Treffer fing sich der SVH in der Nachspielzeit ein – erneut traf Krause für den ASV (90.+5). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste alles nach vorne geworfen. Sogar Keeper Maximilian Schäfer war in des Gegners Sechzehner geeilt. Doch der ASV fing den Ball ab – und Krause schob ihn ins verwaiste SVH-Tor.

SVH scheitert an sich selbst Die Stimme von Horchheims Coach Sascha Löcher klang hernach traurig. Es sei eine „Leere“ in ihm, offenbarte der 38-Jährige. „Weil wir es jetzt zum dritten Mal in Folge wieder nicht geschafft haben. Da gibt es keine richtigen Worte.“ Vor einem Jahr ging das Entscheidungsspiel um Platz zwei gegen Nieder-Olm in die Binsen. In der Serie 22/23 scheiterte man in der Relegation an Knittelsheim. „Das ist natürlich brutal enttäuschend“, konstatierte Löcher.