SV Holtland-Brinkum verpflichtet Offensivtalent Luca Meyer

– Foto: SV Holtland-Brinkum

Der SV Holtland-Brinkum treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat sich frühzeitig die Dienste eines vielversprechenden Offensivspielers gesichert. Mit Luca Meyer stößt ab Sommer ein junger Akteur vom SV Concordia Neermoor zur Mannschaft, der künftig die Angriffsreihe verstärken soll.

Die Verantwortlichen sehen in dem Neuzugang vor allem ein Projekt mit Perspektive. „Luca ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler mit viel Potenzial“, erklären das Trainerteam sowie die Teammanager Andreas Hoffmann und Rainer Meyer übereinstimmend. Besonders seine Spielweise passe in das Anforderungsprofil des Vereins: „Er bringt Mut, Abschlussgefahr und Offensivdrang mit.“

Mit dem Wechsel verbindet der Klub klare Erwartungen an die sportliche Entwicklung des Angreifers. „Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird“, heißt es weiter aus dem Funktionsteam. Der Transfer ist damit nicht nur als kurzfristige Verstärkung gedacht, sondern auch als Investition in die Zukunft des Teams.