SV Holthausen-Biene zu Gast im Jadestadion beim SV Wilhelmshaven

Am kommenden Samstag tritt unsere Mannschaft im Rahmen des 21. Spieltags auswärts beim SV Wilhelmshaven an. Ziel ist es, an die gute Leistung der letzten Woche anzuknüpfen und das positive Spiel auch im Ergebnis widerzuspiegeln. Die Begegnungen mit dem SV Wilhelmshaven haben in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und weisen inzwischen eine gewisse Brisanz auf. Beim letzten Heimspiel, der Heimpremiere unseres neuen Trainers Emiel ten Donkelaar, präsentierte sich unsere Mannschaft vor heimischem Publikum kämpferisch und gut organisiert. Die Einstellung jedes einzelnen Spielers stimmte, und das Team setzte alles daran, dem Gegner Paroli zu bieten. Leider blieb der verdiente Punktgewinn aus, den auch der gegnerische Trainer des BSV Rehden anerkannt hat.

Den positiven Schwung aus diesem Auftritt möchte die Mannschaft nun auch nach Wilhelmshaven mitnehmen. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden, und nur drei Wochen später musste sich unsere Mannschaft im Viertelfinale des Niedersachsenpokals im Elfmeterschießen geschlagen geben. In beiden Begegnungen hat unser Team bewiesen, dass es auf Augenhöhe mit dem Gegner agieren kann und wird auch im Auswärtsspiel erneut alles daran setzen, diese Leistung zu bestätigen. Der SV Wilhelmshaven zeichnet sich traditionell durch eine stabile und robuste Defensivstruktur aus, die unserer Mannschaft alles abverlangen wird. In der laufenden Saison hat die Mannschaft bislang erst 18 Gegentore kassiert, was die hohe Qualität ihrer Verteidigung unterstreicht. Der neue Trainer Frank Löning wartet noch auf seinen ersten Pflichtspielsieg in dieser Saison, was er sich sicherlich anders vorgestellt hatte. Zuletzt musste sich Wilhelmshaven sowohl der U23 des SV Meppen als auch dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder geschlagen geben.