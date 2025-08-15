– Foto: @_hesl

SV Holthausen Biene zu Gast beim TSV Wetschen Duell der Aufsteiger am Freitagabend Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Holt. Biene Wetschen

Bereits am Freitagabend reist der SV Holthausen-Biene zu seinem ersten Auswärtsspiel in der neuen Spielzeit und trifft auf den TSV Wetschen. Die Mannschaft möchte die grundsätzlich gute Leistung vom vergangenen Wochenende bestätigen und selbstbewusst auftreten, um die ersten Punkte der neuen Spielzeit mitzunehmen. Der TSV Wetschen ist ein absoluter Neuling in der Oberliga Niedersachsen. In der vergangenen Saison konnte man sich souverän bereits einige Spieltage vor Schluss den Meistertitel in der Landesliga Hannover sichern. Auch in der Spielzeit 2023/2024 war der Verein sehr erfolgreich; lediglich das um zwei Tore schlechtere Torverhältnis gegenüber dem HSC Hannover, mittlerweile in der Regionaliga Nord, verhinderte den Meistertitel und den Aufstieg.

Unser Trainer Henning Schmidt hat die Niederlage gegen FV Verden 04 direkt am Montag im Training mit der Mannschaft aufgearbeitet und auch viele positive Aspekte einbringen können. Der Fokus richtet sich nun auf die nächste Aufgabe am kommenden Freitagabend und die Mannschaft möchte sich mit den ersten Punkten der neuen Spielzeit belohnen. Personell steht dabei noch ein großes Fragezeichen hinter den Einsätzen von Daniel Olthoff (Zerrung) und Johannes Wintermann (Knieprobleme). Auch für Timo Nichau kommt ein Einsatz nach seiner Verletzungspause wohl noch zu früh. In den ersten beiden Pflichtspielen hat man sehen können, dass unsere Form grundsätzlich stimmt und wir selbstbewusst auftreten können. Wir müssen an die Leistungen anknüpfen und die Fehler weiterhin minimieren, um erfolgreich zu sein. Es gilt wie in jedem Spiel an die absolute Leistungsgrenze zu gehen und mit absolutem Willen aufzutreten. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr positiv, die Trainingseinheiten sehr intensiv und es wird akribisch gearbeitet und wir sind überzeugt das es sich auch am Freitagabend in Wetschen wiederspiegeln wird, so die Verantwortlichen.