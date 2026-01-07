SV Holthausen Biene: Winterfahrplan 2026 steht fest

Der SV Holthausen Biene startet fokussiert in das neue Jahr und hat den Winterfahrplan für die Rückrunde der Oberliga-Saison 2025/26 festgelegt.

Die Vorbereitung beginnt am 8. Januar 2026 um 18:00 Uhr mit der Vorrunde im 38. Vechte Cup in der Vechtehalle in Schüttorf. Zwei Tage später, am 10. Januar, erfolgt der Trainingsauftakt um 10:00 Uhr im Tiegel Gym in Emsbüren.

Im Anschluss stehen mehrere Testspiele auf dem Programm: Am 21. Januar empfängt der SV Holthausen Biene BW Lohne an der Sportanlage Biener Busch, bevor am 27. Januar um 19:30 Uhr ein Testspiel gegen den FC Eintracht Rheine in der OBI-Arena in Rheine stattfindet.