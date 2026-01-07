SV Holthausen Biene: Winterfahrplan 2026 steht fest

Der SV Holthausen Biene startet fokussiert in das neue Jahr und hat den Winterfahrplan für die Rückrunde der Oberliga-Saison 2025/26 festgelegt.
Die Vorbereitung beginnt am 8. Januar 2026 um 18:00 Uhr mit der Vorrunde im 38. Vechte Cup in der Vechtehalle in Schüttorf. Zwei Tage später, am 10. Januar, erfolgt der Trainingsauftakt um 10:00 Uhr im Tiegel Gym in Emsbüren.
Im Anschluss stehen mehrere Testspiele auf dem Programm: Am 21. Januar empfängt der SV Holthausen Biene BW Lohne an der Sportanlage Biener Busch, bevor am 27. Januar um 19:30 Uhr ein Testspiel gegen den FC Eintracht Rheine in der OBI-Arena in Rheine stattfindet.
Weitere Begegnungen folgen am 31. Januar gegen den SV Eintracht Nordhorn auf dem Kunstrasenplatz in Lingen, am 7. Februar gegen SF Schwelingen ebenfalls in Lingen, am 11. Februar gegen SV Vorwärts Nordhorn im gleichnamigen Stadion und am 14. Februar gegen SV Eintracht Ahaus in der Augenklinik Ahaus Arena.
Der Verein weist darauf hin, dass sich einzelne Termine ändern können und informiert Fans wie gewohnt über alle Anpassungen über die offiziellen Kanäle.