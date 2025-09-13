– Foto: René Diebel

SV Holthausen-Biene will gegen Wilhelmshaven ersten Saisonzähler holen Druck wächst – Trainer Schmidt fordert Trotzreaktion Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Wilhelmsh Holt. Biene

Nach drei sieglosen Spielen zum Auftakt der Oberliga-Saison 2025/26 steht der SV Holthausen-Biene am Sonntag (15.00 Uhr) gegen den SV Wilhelmshaven unter Zugzwang. Gegen die bislang ungeschlagenen Gäste aus dem Norden sollen im heimischen Biener Busch die ersten Punkte eingefahren werden.

Der Gegner reist mit breiter Brust an: Wilhelmshaven stellt eine der stabilsten Defensivreihen der Liga, hat noch keinen Gegentreffer kassiert und gilt derzeit als formstärkstes Team. Zugleich bringen die direkten Duelle der vergangenen Jahre eine gewisse Brisanz mit sich, was dem Spiel zusätzlichen Derby-Charakter verleiht. Trainer Henning Schmidt muss weiterhin auf mehrere Stammkräfte verzichten: Rene Hillebrand, Johannes Wintermann und Nino Krassnekov fehlen weiterhin, auch bei Daniel Olthoff reicht es voraussichtlich noch nicht für einen Einsatz.

Trotz der angespannten Personallage gibt sich Schmidt kämpferisch: „Natürlich ist es schwierig, die vielen verletzten Spieler zu kompensieren. Aber wir müssen als Team enger zusammenrücken – warum sollten wir nicht gegen den SV Wilhelmshaven zu Hause am Biener Busch punkten?“ Inhaltlich lag der Fokus der Trainingswoche auf defensiver Stabilität und schnellen Umschaltbewegungen. Vor allem die Heimstärke soll zum Trumpf werden – nicht zuletzt dank der Unterstützung durch die eigenen Fans, die in schwierigen Phasen bislang stets ein verlässlicher Rückhalt waren.