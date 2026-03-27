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SV Holthausen Biene vor Schlüsselspiel gegen Braunschweigs Reserve
Tabellenletzter empfängt Elften – unterschiedliche Ausgangslagen vor dem 24. Spieltag
Am 24. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft Schlusslicht SV Holthausen Biene auf Eintracht Braunschweig II. Während die Gastgeber um den Anschluss im Tabellenkeller kämpfen, reist die Gästeelf nach einem Erfolg gegen ein Spitzenteam mit Rückenwind an.
Die Ausgangslage vor dem Duell ist eindeutig verteilt: Der SV Holthausen Biene rangiert mit neun Punkten aus 19 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz und weist mit 24:61 Toren weiterhin die schwächste Defensive der Liga auf. Eintracht Braunschweig II hingegen steht mit 28 Punkten aus 23 Partien auf Rang elf und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld.
Beide Mannschaften mit Rückenwind
Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Ergebnissen aus dem vergangenen Spieltag in die Partie. Holthausen Biene sorgte mit dem 3:2-Auswärtssieg beim damaligen Tabellenführer Heeslinger SC für eine Überraschung und verbuchte erst den zweiten Saisonsieg. Die Eintracht-Reserve setzte ebenfalls ein Ausrufezeichen und bezwang den 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit 2:0.
Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete deutlich zugunsten von Eintracht Braunschweig II. Beim 4:1-Erfolg dominierten die Niedersachsen über weite Strecken die Partie. Nach Treffern von Buljubasic und Placinta konnte Ransbury zwischenzeitlich verkürzen, ehe Awuah und Mazzone den klaren Endstand herstellten.
Für den SV Holthausen Biene hat die Partie richtungsweisenden Charakter. Um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verringern, sind weitere Punkte zwingend erforderlich. Eintracht Braunschweig II kann hingegen mit einem weiteren Erfolg seine Position im Tabellenmittelfeld stabilisieren und den Abstand zur Abstiegszone vergrößern.