SV Holthausen Biene vor Schlüsselspiel gegen Braunschweigs Reserve

Die Ausgangslage vor dem Duell ist eindeutig verteilt: Der SV Holthausen Biene rangiert mit neun Punkten aus 19 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz und weist mit 24:61 Toren weiterhin die schwächste Defensive der Liga auf. Eintracht Braunschweig II hingegen steht mit 28 Punkten aus 23 Partien auf Rang elf und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld.

Beide Mannschaften mit Rückenwind

Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Ergebnissen aus dem vergangenen Spieltag in die Partie. Holthausen Biene sorgte mit dem 3:2-Auswärtssieg beim damaligen Tabellenführer Heeslinger SC für eine Überraschung und verbuchte erst den zweiten Saisonsieg. Die Eintracht-Reserve setzte ebenfalls ein Ausrufezeichen und bezwang den 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit 2:0.