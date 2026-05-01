SV Holthausen Biene vor Heimspiel gegen Lüneburg klarer Außenseiter

– Foto: René Diebel

Am 28. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft der SV Holthausen Biene auf den Lüneburger Sport-Klub Hansa. Die Ausgangslage ist klar verteilt: Während die Gastgeber im Tabellenkeller stehen, reisen die Gäste mit gefestigter Position und zuletzt positiven Ergebnissen an.

Der SV Holthausen Biene geht als Tabellenvorletzter in die Partie. Mit 13 Punkten aus 26 Spielen und einem Torverhältnis von 34:82 steht der Aufsteiger weiterhin vor großen Herausforderungen. Der Lüneburger SK Hansa belegt mit 38 Punkten aus 26 Partien Rang neun und bewegt sich damit im gesicherten Mittelfeld der Liga.

Formkurve spricht für die Gäste

Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die unterschiedlichen Entwicklungen beider Mannschaften. Lüneburg blieb zuletzt ungeschlagen und holte aus zwei Spielen vier Punkte – ein 1:1 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder sowie ein 2:0-Erfolg gegen VfV Borussia 06 Hildesheim. Der SV Holthausen Biene musste hingegen eine deutliche 0:4-Niederlage beim SC Spelle-Venhaus hinnehmen und wartet weiterhin auf Konstanz.