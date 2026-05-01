SV Holthausen Biene vor Heimspiel gegen Lüneburg klarer Außenseiter

Am 28. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft der SV Holthausen Biene auf den Lüneburger Sport-Klub Hansa. Die Ausgangslage ist klar verteilt: Während die Gastgeber im Tabellenkeller stehen, reisen die Gäste mit gefestigter Position und zuletzt positiven Ergebnissen an.
Der SV Holthausen Biene geht als Tabellenvorletzter in die Partie. Mit 13 Punkten aus 26 Spielen und einem Torverhältnis von 34:82 steht der Aufsteiger weiterhin vor großen Herausforderungen. Der Lüneburger SK Hansa belegt mit 38 Punkten aus 26 Partien Rang neun und bewegt sich damit im gesicherten Mittelfeld der Liga.
Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die unterschiedlichen Entwicklungen beider Mannschaften. Lüneburg blieb zuletzt ungeschlagen und holte aus zwei Spielen vier Punkte – ein 1:1 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder sowie ein 2:0-Erfolg gegen VfV Borussia 06 Hildesheim. Der SV Holthausen Biene musste hingegen eine deutliche 0:4-Niederlage beim SC Spelle-Venhaus hinnehmen und wartet weiterhin auf Konstanz.
Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Lüneburger deutlich für sich. Beim 4:0-Erfolg sorgten Perera, Weishaupt und Dörr für klare Verhältnisse, hinzu kam ein Eigentor von Krasnenko in der Schlussphase. Holthausen Biene hatte in dieser Partie kaum Zugriff und blieb offensiv ohne Durchschlagskraft.
Auch vor dem Rückspiel sprechen die Rahmenbedingungen für die Gäste. Während Lüneburg seine Position im Tabellenmittelfeld festigen kann, geht es für Holthausen Biene vor allem darum, sich gegen einen stabilen Gegner konkurrenzfähig zu zeigen. Die Unterschiede in der Tabelle und Form lassen den Lüneburger SK Hansa als Favoriten in die Begegnung gehen.