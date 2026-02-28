SV Holthausen Biene vor Heimspiel gegen BSV Rehden unter Druck

– Foto: René Diebel

Am 20. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft Schlusslicht SV Holthausen Biene auf den Tabellenneunten BSV Rehden. Beide Teams waren zuletzt witterungsbedingt spielfrei, stehen jedoch vor unterschiedlichen sportlichen Herausforderungen.

Für den BSV Rehden geht es darum, sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren. Mit einer ausgeglichenen Bilanz von sechs Siegen, vier Unentschieden und fünf Niederlagen präsentiert sich das Team bislang wechselhaft, verfügt jedoch über eine deutlich stabilere Defensive als der kommende Gegner.

Wenn der SV Holthausen Biene am 1. März 2026 den BSV Rehden empfängt, prallen zwei Mannschaften mit klar unterschiedlicher Tabellenposition aufeinander. Während die Gäste mit 22 Punkten aus 15 Spielen Rang neun belegen und Anschluss an das gesicherte Mittelfeld halten, steht Aufsteiger Holthausen Biene mit fünf Punkten aus 15 Partien am Tabellenende. Die Gastgeber weisen zudem die schwächste Defensive der Liga auf (17:51 Tore) und stehen vor der Aufgabe, im Abstiegskampf dringend zu punkten.

Holthausen Biene hingegen kämpft als Aufsteiger um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze und benötigt dringend Erfolgserlebnisse, um die Lücke zu den vor ihnen platzierten Teams zu verkleinern.

Beide Mannschaften waren zuletzt nicht im Einsatz. Die Partie des SV Holthausen Biene gegen Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder sowie das Spiel des BSV Rehden gegen den SC Spelle-Venhaus mussten witterungsbedingt abgesagt werden. Dadurch gehen beide Teams ohne aktuelle Plichtspielpraxis in den 20. Spieltag.

Rückblick auf das Hinspiel

Das Hinspiel entschieden die Rehdener mit 3:1 für sich. Nach früher Führung durch Wallenßus glich Schmitz zwar zeitnah aus, doch Beck sorgte mit zwei Treffern in der zweiten Halbzeit für den Heimerfolg des BSV. Trotz zwischenzeitlicher Unterzahl auf Seiten der Gastgeber gelang es Holthausen Biene nicht, Kapital daraus zu schlagen.

Für den SV Holthausen Biene hat das Heimspiel richtungsweisenden Charakter. Gegen einen direkten Konkurrenten aus dem unteren Tabellenmittelfeld bietet sich die Möglichkeit, den Abstand zu verkürzen und neue Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen. Der BSV Rehden hingegen kann mit einem Auswärtssieg seine Position festigen und sich weiter von der Abstiegszone distanzieren.