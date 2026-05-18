SV Holthausen Biene verabschiedet sich mit Remis aus der Oberliga

Zum Abschluss der Oberliga-Saison trennt sich der SV Holthausen Biene mit 3:3 vom TuS Bersenbrück. Der bereits abgestiegene Aufsteiger zeigte im letzten Saisonspiel Moral und verabschiedete zugleich zwei langjährige Spieler.
Der TuS Bersenbrück erwischte den besseren Start und ging bereits in der 2. Minute durch Manneh in Führung. Holthausen Biene fand jedoch schnell zurück ins Spiel: Thelen erzielte in der 19. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Pause brachte Alvarez die Gäste erneut in Front (40.), sodass Bersenbrück mit einer Führung in die Halbzeit ging.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Feldhaus traf in der 61. Minute zum erneuten Ausgleich, ehe Mentrup den Gastgeber in der 76. Minute erstmals in Führung brachte. Der SV Holthausen Biene stand damit kurz vor einem versöhnlichen Saisonabschluss, musste in der Schlussphase jedoch noch den Ausgleich hinnehmen: Manneh erzielte in der 87. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:3-Endstand.
Der SV Holthausen Biene beendet die Spielzeit mit 14 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Der Aufsteiger kassierte 93 Gegentore und steigt nach nur einer Saison wieder aus der Oberliga Niedersachsen ab. Der TuS Bersenbrück schließt die Saison mit 42 Punkten auf Rang neun ab und beendet die Spielzeit damit im gesicherten Mittelfeld.
Neben dem sportlichen Geschehen standen vor allem die Verabschiedungen zweier langjähriger Spieler im Mittelpunkt. Daniel Olthoff wurde nach mehreren Jahren beim SV Holthausen Biene verabschiedet. Der frühere Profi des SV Meppen war seit 2019 für den Verein aktiv und plant nun sein Karriereende.
Auch René Hillebrand bestritt sein letztes Spiel für den Verein. Der Defensivspieler gehörte – mit zweijähriger Unterbrechung – seit 2015 zum Team und wird sich künftig dem SV Bokeloh anschließen. Beide Spieler wurden von Verein und Zuschauern vor dem letzten Saisonspiel verabschiedet.