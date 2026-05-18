SV Holthausen Biene verabschiedet sich mit Remis aus der Oberliga 3:3 gegen den TuS Bersenbrück zum Saisonabschluss – Emotionale Abschiede am Biener Busch von red · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Zum Abschluss der Oberliga-Saison trennt sich der SV Holthausen Biene mit 3:3 vom TuS Bersenbrück. Der bereits abgestiegene Aufsteiger zeigte im letzten Saisonspiel Moral und verabschiedete zugleich zwei langjährige Spieler.

Der TuS Bersenbrück erwischte den besseren Start und ging bereits in der 2. Minute durch Manneh in Führung. Holthausen Biene fand jedoch schnell zurück ins Spiel: Thelen erzielte in der 19. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Pause brachte Alvarez die Gäste erneut in Front (40.), sodass Bersenbrück mit einer Führung in die Halbzeit ging. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Feldhaus traf in der 61. Minute zum erneuten Ausgleich, ehe Mentrup den Gastgeber in der 76. Minute erstmals in Führung brachte. Der SV Holthausen Biene stand damit kurz vor einem versöhnlichen Saisonabschluss, musste in der Schlussphase jedoch noch den Ausgleich hinnehmen: Manneh erzielte in der 87. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:3-Endstand.