SV Holthausen Biene unterliegt Lüneburg trotz früher Führung

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Der SV Holthausen Biene muss am 28. Spieltag der Oberliga Niedersachsen eine weitere Niederlage hinnehmen. Gegen den Lüneburger SK Hansa reicht eine frühe Führung nicht aus, um Zählbares zu sichern.
Der SV Holthausen Biene begann die Partie mit einem frühen Treffer. Thelen brachte die Gastgeber in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Die Reaktion der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Weishaupt glich in der 29. Minute aus, bevor Meyer nur sieben Minuten später die Partie zugunsten des Lüneburger SK Hansa drehte (36.).
Lüneburg entscheidet die Partie im zweiten Durchgang
Im weiteren Verlauf blieb Lüneburg die strukturiertere Mannschaft und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Pauer sorgte in der 79. Minute mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung. Holthausen Biene konnte offensiv keine entscheidenden Impulse mehr setzen.
Die Niederlage unterstreicht die Ausgangssituation beider Teams. Der SV Holthausen Biene bleibt mit 13 Punkten aus 27 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz und weist weiterhin die schwächste Defensive der Liga auf (35:85 Tore). Der Lüneburger SK Hansa verbessert sich auf 41 Punkte und festigt Rang neun im gesicherten Mittelfeld.
Kaum Bewegung im Tabellenkeller
Für Holthausen Biene hat die Partie keine Verbesserung der Tabellensituation gebracht. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen bleibt deutlich. Lüneburg hingegen bestätigt mit dem Auswärtssieg seine stabile Saison und baut den Vorsprung auf die unteren Tabellenregionen weiter aus.