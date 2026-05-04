SV Holthausen Biene unterliegt Lüneburg trotz früher Führung

Der SV Holthausen Biene begann die Partie mit einem frühen Treffer. Thelen brachte die Gastgeber in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Die Reaktion der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Weishaupt glich in der 29. Minute aus, bevor Meyer nur sieben Minuten später die Partie zugunsten des Lüneburger SK Hansa drehte (36.).

Lüneburg entscheidet die Partie im zweiten Durchgang

Im weiteren Verlauf blieb Lüneburg die strukturiertere Mannschaft und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Pauer sorgte in der 79. Minute mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung. Holthausen Biene konnte offensiv keine entscheidenden Impulse mehr setzen.